Barco espanhol que naufragou no Canadá é encontrado sem vestígios de 12 desaparecidos

O navio de pesca espanhol Villa de Pitanx, que afundou em fevereiro de 2022 no Canadá, foi encontrado no fundo do mar no domingo, 4, quase um ano e meio depois do naufrágio que deixou 21 pescadores mortos. O barco, porém, foi encontrado sem vestígios das 12 pessoas que desapareceram na tragédia, informaram nesta segunda-feira, 5, autoridades e familiares.

“O naufrágio de Villa de Pitanxo foi encontrado na área onde todas as indicações nos permitiu supor que era muito próximo ao local onde o a identificação automática (AIS) da embarcação emitiu seus últimos sinais.”, informou o Ministério dos Transportes da Espanha em nota.

Foto de 19 de fevereiro de 2022, após o naufrágio, mostra o corpo de um dos tripulantes falecidos do Villa de Pitanxo sendo desembarcado do navio de pesca espanhol Foto: EFE / Júlio César Rivas

O navio afundou com 24 tripulantes a bordo em 15 de fevereiro de 2022, nas águas geladas do Canadá, na maior tragédia pesqueira da Espanha em quase 40 anos. Apenas três pessoas sobreviveram. Nove corpos foram resgatados no mar logo após o naufrágio, e outros 12 tripulantes do barco nunca foram encontrados, dados como mortos.

A inspeção contou com a participação efetiva da tripulação do navio Artabro, com grande experiência e preparação técnica para este tipo de tarefa. Um robô enviado pelo navio encontrou o naufrágio e conseguiu filmá-lo, e as imagens vão ajudar na investigação do caso que está nas mãos da justiça, e sobre o qual os três sobreviventes mantêm versões diferentes.

O capitão do Villa de Pitanxo e seu sobrinho dizem que o barco afundou quando ficou à deriva em mar muito agitado devido a uma falha no motor. Entretanto, o outro sobrevivente, um marinheiro ganês, diz que a rede ficou presa no fundo do mar e o capitão recusou-se a cortá-lo para não perder a captura. O proprietário e o capitão estão sob investigação por 21 homicídios imprudentes.

“As imagens obtidas do naufrágio serão incorporadas ao arquivo de investigação”, disse o ministério. María José de Pazo, porta-voz das famílias dos pescadores, admitiu em declarações à televisão pública TVE que tinham poucas esperanças de encontrar os corpos, mas “já passou muito tempo, então esse é o resultado”, lamentou. Ainda assim, “a localização do navio é importante do ponto de vista da investigação do caso, mas também do ponto de vista emocional das famílias”, acrescentou María José./AFP