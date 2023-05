Barco turístico naufraga na Índia e deixa 22 mortos

Um barco de dois andares, transportando mais de 30 passageiros, naufragou em uma praia no sul da Índia, no domingo, dia 7. O incidente resultou na morte de mais de 22 pessoas, incluindo crianças, conforme relatado pelas autoridades locais. O barco turístico afundou próximo à foz do rio Poorappuzha, na cidade costeira de Tanur.

Entre as vítimas, estão crianças que estavam fazendo passeio de barco durante as férias escolares, disse o ministro dos Esportes, V. Abdurahiman, em declaração à agência de notícias Press Trust of India. Ele acrescentou que quatro pessoas em estado crítico foram internadas em um hospital.

Autoridades estão investigando as causas do acidente e suspeitam de superlotação. Foto: AFP

Conforme o policial Abdul Nazar, as equipes de resgate estão empenhadas em resgatar mais corpos no interior do barco, após a embarcação ter sido retirada das águas lamacentas. As autoridades estão investigando as causas do acidente e suspeitam que a superlotação tenha sido um fator determinante para o naufrágio.

O ministro-chefe do estado expressou suas condolências às famílias das vítimas por meio de uma postagem no Twitter e pediu que as autoridades do distrito realizem supervisão das operações de resgate. Ele planeja visitar o local do acidente nesta segunda-feira, 8.

Acidentes náuticos são comuns na Índia

Na Índia, acidentes náuticos são comuns devido à superlotação e à falta de equipamentos de segurança adequados em muitas embarcações.

Continua após a publicidade

Em setembro de 2020, um barco turístico naufragou no rio Godavari, no sul do estado de Andhra Pradesh, resultando na morte de 12 pessoas por afogamento. Em maio de 2018, uma tragédia semelhante ocorreu na mesma região, onde o naufrágio de uma embarcação resultou na perda de 30 vidas. /AP.