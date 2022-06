Batalha no Donbas se intensifica e milhares de civis estão presos

A Rússia voltou a bombardear Severodonetsk, importante cidade na região do Donbas que já está com 80% do seu território ocupado por forças russas. Segundo a Ucrânia, os russos estão tentando cortar a rodovia Lisichansk-Bakhmut, uma rota de abastecimento vital perto da estratégica cidade oriental de Severodonetsk.

Em atualizações postadas no Telegram, Serhi Haidai, o governador regional de Luhansk, disse que a Rússia ainda está bombardeando áreas ao redor de pontes na cidade, mas observou que as forças russas ainda não assumiram o controle total de Severodonetsk e disse que os combates de rua continuam. A vizinha Lisichansk também está “sob forte fogo inimigo”, disse.

Fumaça de bombardeios tomam conta de Severodonetsk; forças russas isolaram mais de 10 mil ucranianos ao destruírem pontes que levam à cidade Foto: Aris Messinis / AFP

No início desta semana, Haidai disse que a Rússia destruiu as três pontes para a cidade, impossibilitando a entrega de suprimentos ou a evacuação de civis para áreas controladas pela Ucrânia. Ele também disse à Associated Press no início desta semana que a Rússia apreendeu 80% de Severodonetsk.

Cidade estratégica

A cidade é uma frente chave na batalha pela área oriental de Donbas, região cujo território já está 97% ocupado pela Rússia e tem sofrido semanas de combates ferozes. As forças de Kiev continuam tentando a deter as tropas russas que se movem para o oeste em direção ao porto de Odessa.

Com todas as pontes que ligam as cidades gêmeas ucranianas de Lisichansk e Severodonetsk destruídas e os combates acontecendo em solo, milhares de civis da cidade estão em grande parte presos em uma das batalhas mais letais da guerra na Ucrânia até agora.

A Rússia tem como alvo a área desde o início de sua invasão em fevereiro, mas à medida que reduziu sua ofensiva para a região leste de Donbas, rica em recursos, os comandantes russos redirecionaram constantemente mais forças para o pequeno bolsão de terra em Severodonetsk.

Há cerca de 10.000 pessoas ainda na cidade de Severodonetsk, com várias centenas de escondidas em bunkers sob uma fábrica de produtos químicos que está sob bombardeio quase constante. O governo ucraniano disse esta semana que qualquer retirada em larga escala da cidade agora é impossível. A Rússia prometeu criar um corredor humanitário, mas as reivindicações anteriores não se concretizaram e as forças russas direcionaram seus tiros em locais onde os civis estavam se reunindo para fugir.

Durante a maior parte do dia, artilharia russa e ucraniana dispararam de margens opostas do rio Siverski Donets, que divide as duas cidades. Um grupo de soldados ucranianos, descansando dos combates no porão de um apartamento de estilo soviético, perguntou a repórteres do The New York Times quando os sistemas de artilharia de foguetes ocidentais chegariam e disseram que precisavam de muitos deles.

Na linha de frente, enquanto a artilharia russa ataca a cidade de Lisichansk, “uma hora parece um dia inteiro”, disse um soldado.

Ucranianos olham para prédio destruído em Lisichansk, vizinha a Severodonetsk, após intensos bombardeios nas duas cidades neste sábado, 18 Foto: Oleksandr Ratushniak / EFE/EPA

Destruição total

Em Severodonetsk, as pessoas da cidade em ruínas estão agora em grande parte sozinhas. Aqueles que conseguiram escapar recentemente descrevem cenas angustiantes.

Serhi Haidai disse que o bombardeio agora está tão intenso que “as pessoas não aguentam mais ficar nos abrigos – seu estado psicológico está no limite”. A Rússia não controla a cidade, disse ele, e batalhas campais estão sendo travadas de casa em casa. Ao mesmo tempo, as forças russas continuam a devastar os vilarejos ao redor da cidade, disse Haidai.

“A destruição do setor residencial é catastrófica”, disse ele. As pessoas na cidade relataram ficar sem comida e água limpa – descrevendo cenas semelhantes às que aconteceram em Mariupol e muitas outras cidades ao longo da frente leste nos últimos quatro meses.

Acredita-se que outros 60.000 civis ainda vivam em Lisichansk, controlada pela Ucrânia. Mas o constante bombardeio russo da área, enquanto a Rússia tenta cercar as forças ucranianas, tornou qualquer evacuação em grande escala uma proposta extremamente difícil.

Grande parte das cerca de 50.000 a 60.000 rodadas de artilharia que a Rússia está lançando todos os dias está concentrada neste último pedaço da província de Luhansk sob controle ucraniano.

O tipo de comboio necessário para uma evacuação em larga escala provavelmente exigiria uma coordenação entre a Rússia e a Ucrânia supervisionada por mediadores internacionais. Não houve nenhuma sugestão pública de que tal plano está sendo discutido. Em Lisichansk, voluntários, em uma mistura de veículos, estão retirando dezenas de civis todos os dias.

O principal comandante militar da Ucrânia, Valerii Zaluzhni, disse em comunicado que a Rússia concentrou seus esforços nesta batalha. Além das barragens de artilharia ininterruptas, disse ele, Moscou está direcionando ataques aéreos e usando vários sistemas de lançamento de foguetes para destruir tudo em seu caminho. As forças russas estão tentando avançar ao longo de nove frentes separadas do norte, leste e sul.

Apesar do arsenal superior da Rússia, os ucranianos conseguiram impedir que as forças de Moscou completassem o cerco da área. O general Zaluzhni disse que eles continuariam lutando.

Severodonetsk, disse ele, é um ponto-chave no sistema defensivo da região de Luhansk. “A cidade pode ser vista como nada menos do que isso”, disse ele. / AP, REUTERS E NYT