BBC One suspende programação regular após anúncio sobre saúde da rainha Elizabeth II

O canal BBC One suspendeu sua programação regular após o anúncio da família real britânica sobre o estado de saúde da rainha Elizabeth II. O principal da emissora britânica fundada na década de 1930 passou a transmitir uma cobertura ao vivo sobre a rainha.

A programação vem sendo liderada pelo apresentador Huw Edwards. Analistas apontam que a roupa escolhida por Edwards, com terno escuro e gravata preta, são condizentes com o código de vestimenta da emissora para noticiar o falecimento de membros da família real - anos atrás, um apresentador da emissora foi criticado por usar uma gravata bordô ao cobrir a morte da mãe da rainha.

A rainha Elizabeth II foi colocada sob 'supervisão médica' nesta quinta-feira, 8. Foto: Victoria Jones/PA Wire/Pool via REUTERS - 25/02/2020

Na manhã destas quinta-feira, 8, o Palácio de Buckingham informou que Elizabeth foi colocada sob supervisão médica após seus médicos particulares se mostrarem “preocupados com a saúde de Sua Majestade”. De acordo com o anúncio da Casa Real, Elizabeth está “confortável” no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde costuma passar o verão.

O herdeiro da coroa, o príncipe Charles, de 73 anos, e o filho dele, William, de 40 anos, viajaram a Balmoral, que fica 800 km ao norte de Londres. O príncipe Harry e sua mulher Meghan também viajaram à Escócia.

O estado de saúde da monarca de 96 anos é motivo de preocupação constante entre autoridades britânicas desde outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a “exames” médicos que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade, com o auxílio de uma bengala.

Mas, nos últimos meses, as ausências da rainha em eventos públicos têm chamado mais atenção. Na quarta-feira, 7, por exemplo, Elizabeth cancelou uma reunião com seu Conselho Privado após ter sido instruída a descansar.

“Há uma deterioração da saúde da rainha gradual nos últimos meses. Claramente, nas últimas 24 horas a 48 horas, os médicos ficaram muito mais preocupados”, explicou a BBC.