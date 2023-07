BBC suspende apresentador por suposto escândalo sexual com menor; advogado de jovem nega acusações

LONDRES — Os detetives britânicos se reuniram com representantes da BBC na segunda-feira, 10, para tratar sobre as alegações de que um dos principais apresentadores da companhia pagou a um adolescente de 17 anos por fotos sexualmente explícitas. Mas a polícia disse que não abriu uma investigação criminal, e um advogado do jovem negou que tenha acontecido algo inapropriado.

A emissora nacional com financiamento público do Reino Unido suspendeu a estrela masculina de televisão, que não foi identificada, por causa das alegações de que ele deu a um jovem 35.000 libras (cerca de R$ 220,500) a partir de 2020, quando o jovem tinha 17 anos.

Embora a idade de consentimento sexual na Grã-Bretanha seja 16 anos, é crime fazer ou possuir imagens indecentes de qualquer pessoa com menos de 18 anos.

Sede da BBC em Londres, Grã-Bretanha, 10 de julho de 2023. A BBC disse que está levando muito a sério as alegações de que um de seus apresentadores pagou a um adolescente por imagens sexuais. O apresentador foi retirado do ar pela BBC enquanto se aguarda uma investigação. Foto: ANDY RAIN / EFE

A força da Polícia Metropolitana de Londres disse que os detetives estavam “avaliando as informações discutidas na reunião e outras investigações estão sendo realizadas para estabelecer se há evidências de que um crime foi cometido”.

“Não há nenhuma investigação no momento”, disse a força policial.

O jornal The Sun, que primeiro noticiou as alegações, disse que a mãe do jovem havia se queixado à BBC em maio, mas que o apresentador havia permanecido no ar. Os pais então procuraram o tabloide para contar a história.

Em uma nova reviravolta, um advogado do jovem — que também não teve seu nome revelado — disse à BBC que “nada inapropriado ou ilegal ocorreu entre nosso cliente e a personalidade da BBC”. O advogado disse que as alegações relatadas no The Sun eram “lixo”.

O jornal defendeu suas ações, dizendo que “relatou uma história sobre dois pais muito preocupados que fizeram uma reclamação à BBC sobre o comportamento de um apresentador e o bem-estar de seu filho”.

“A reclamação deles não foi acatada pela BBC. Vimos evidências que confirmam suas preocupações. Agora cabe à BBC investigar adequadamente”, disse o jornal.

A BBC tem se esforçado para conter uma crise crescente desde que as alegações foram publicadas pela primeira vez pelo The Sun no fim de semana. A BBC disse em um comunicado no domingo que “tomou conhecimento de uma reclamação em maio”, mas que “novas alegações foram apresentadas a nós na quinta-feira, de natureza diferente”.

A emissora disse que “a BBC leva a sério qualquer alegação e temos processos internos robustos para lidar proativamente com tais alegações”. Ela disse que a corporação também entrou em contato com “autoridades externas”, mas não especificou se era a polícia.

“Trata-se de um conjunto de circunstâncias complexas e de rápida evolução, e a BBC está trabalhando o mais rápido possível para estabelecer os fatos, a fim de informar adequadamente os próximos passos”, disse a BBC.

“Também podemos confirmar que um membro masculino da equipe foi suspenso.”

O nome do apresentador não foi revelado devido às leis de privacidade britânicas. Mas isso não impediu a especulação febril nas mídias sociais sobre a identidade do homem.

Várias das estrelas mais conhecidas da BBC se manifestaram para dizer que não eram elas e até ameaçaram tomar medidas legais contra os acusadores on-line.

O apresentador de rádio Nicky Campbell disse que tinha sido “um fim de semana angustiante, não posso negar, para mim e para outros que foram falsamente citados”.

“Hoje estou tendo mais conversas com a polícia em termos de comunicação maliciosa e com advogados em termos de difamação”, disse Campbell em seu programa de rádio na BBC.

O porta-voz do primeiro-ministro Rishi Sunak, Max Blain, disse que as alegações eram “preocupantes”, mas que o governo havia recebido “a garantia de que a BBC está investigando esse assunto rapidamente”.

“A primeira coisa a fazer é estabelecer os fatos e garantir que eles sejam expostos no momento apropriado”, disse ele.

A situação ocorre semanas depois que a emissora comercial ITV, do Reino Unido, enfrentou seu próprio escândalo quando Phillip Schofield, apresentador de longa data do popular programa matinal do canal, pediu demissão em maio, admitindo que havia mentido sobre um caso com uma colega muito mais jovem.

Os executivos da ITV foram convocados ao Parlamento para responder a perguntas sobre se a emissora tinha uma cultura de trabalho “tóxica” e se havia encoberto a má conduta de estrelas.

A BBC enfrenta um exame mais minucioso do que outras emissoras devido ao seu status de instituição nacional financiada por uma taxa de licença anual de 159 libras (R$ 1000) paga por todas as residências com televisão.

Ela foi atingida por vários escândalos envolvendo suas estrelas ao longo dos anos, sendo o mais notório quando o apresentador de TV infantil de longa data Jimmy Savile foi exposto após sua morte em 2011 como um pedófilo que abusou de crianças e adolescentes durante várias décadas.