Belarus condena vencedor do prêmio Nobel da Paz Ales Bialiatski a 10 anos de prisão

O ativista pró-democracia Ales Bialiatski, um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022, foi condenado a 10 anos de prisão por um tribunal de Belarus, informou a ONG Viasna, organização de defesa dos direitos humanos fundada por ele.

A ONG Viasna afirmou que outros dois ativistas julgados ao lado de Bialiatski, Valentin Stefanovitch e Vladimir Labkovitch, também foram condenados a nove e sete anos de prisão, respectivamente.

Os três foram detidos após as históricas manifestações contra a polêmica reeleição, em 2020, do presidente Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994.

O ativista belarusso Ales Bialiatski foi condenado a 10 anos de prisão. Foto: Tatyana Zenkovich/ EFE - 11/12/2019

Bialiatski, de 60 anos, e os outros dois ativistas foram acusados de financiar “atividades que violam gravemente a ordem pública”, segundo a ONG.

A líder opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaya criticou a condenação. “Devemos fazer todo o possível para lutar conra esta injustiça vergonhosa”, escreveu no Twitter.

Quem é Ales Bialitski?

Um dos vencedores do Nobel da Paz ao lado da ONG russa Memorial e da organização ucraniana Centro para as Liberdades Civis, Bialiatski, é um dos principais nomes da oposição a Lukashenko.

Preso em 2020 pelo regime de Belarus, ele esteve na vanguarda do movimento pró-democracia em Minsk, ainda nos anos 1980, e “dedicou sua vida à promoção da democracia e do desenvolvimento pacífico de seu país natal”.

Em 1996, ele fundou a Viasna (Primavera), que nos anos seguintes se transformou em uma organização dos direitos humanos que documenta o uso de tortura contra prisioneiros políticos.

Após o anúncio, os organizadores do Nobel pediram que as autoridades do país soltem o ativista. Na época, um dos líderes da oposição no país, Pavel Latushko, disse que o Nobel reconheceu “todos os presos políticos em Belarus”. “(O prêmio) não é apenas para ele (Bialiatski), mas para todos os prisioneiros políticos que temos atualmente em Belarus”, declarou./ AFP