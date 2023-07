Benjamin Netanyahu passa por cirurgia de implante de marca-passo e ‘está bem’, diz hospital

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi submetido a um procedimento cirúrgico de emergência para a instalação de um marca-passo. Conforme divulgado pelo Hospital Sheba de Israel, neste domingo, 23, Netanyahu ‘está bem’ e “permanecerá sob supervisão médica no departamento de cardiologia”.

Em um breve comunicado, divulgado no sábado, dia 22, o gabinete oficial de Netanyahu indicou que o primeiro-ministro de Israel seria sedado para realização da cirurgia. O ministro da justiça, Yariv Levin, o substituirá temporariamente no cargo.

Primeiro-ministro israelense será submetido a um procedimento cirúrgico para instalar um marca-passo no coração Foto: Ohad Zwigenberg/AP

O procedimento cirúrgico foi realizado uma semana após ter sido foi hospitalizado com um quadro de desidratação, conforme divulgado pelo gabinete oficial. Ainda segundo o comunicado, a expectativa é de que Netanyahu receba alta médica no domingo, 23. “Os médicos me disseram que estarei livre e que me liberarão do hospital amanhã à tarde e que poderei ir ao Knesset para votar”, acrescentou o primeiro-ministro.

O anúncio feito pelo gabinete oficial de Netanyahu ocorre no mesmo momento em que Israel enfrenta protestos pelas ruas do país, devido ao plano de reforma judicial de Netanyahu classificado por alguns como “polêmico”. A nota deu poucos detalhes, mas cita Netanyahu dizendo que “os esforços para chegar a um amplo acordo continuam”.

Líder político tem enfrentado protestos populares diante das discussões de seu novo plano que deve ser votado no congresso israelense na segunda-feira, 24 Foto: AP Photo/Mahmoud Illean

Desde que foi divulgado, o plano tem desencadeado meses de protestos, com centenas de milhares de pessoas indo às ruas no sábado, 22, à noite para demonstrarem sua oposição antes de uma votação parlamentar marcada para a próxima segunda-feira, 24.

Netanyahu disse que espera ser liberado a tempo de ir ao Knesset para a votação. Nesse cenário, seu gabinete disse que a reunião semanal de seu gabinete, geralmente realizada nas manhãs de domingo, foi adiada.