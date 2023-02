Bíblia em hebraico mais velha do mundo vai a leilão

Um dia, cerca de 1,1 mil anos atrás, um escriba na atual Israel ou Síria sentou-se para começar a trabalhar em um livro. Copiado em cerca de 400 grandes folhas de pergaminho, continha o texto completo da Bíblia Hebraica, escrito em letras quadradas semelhantes às dos rolos da Torá em qualquer sinagoga hoje.

Depois de mudar de mãos algumas vezes, acabou em uma sinagoga no nordeste da Síria, que foi destruída por volta do século 13 ou 14. Então desapareceu por quase 600 anos.

Desde seu ressurgimento, em 1929, a Bíblia está em coleções particulares. Mas, em uma tarde da semana passada, ele estava exposto na Sotheby’s em Manhattan, onde Sharon Liberman Mintz, consultora sênior de Judaica da casa de leilões, folheava suas páginas onduladas com uma mistura de familiaridade e admiração.

O Códice Sassoon, considerado a mais antiga Bíblia hebraica quase completa, é exposto em Nova York Foto: Eric Helgas/The New York Times

Ela apontou para as duas versões dos Dez Mandamentos, uma versão lindamente caligráfica do Cântico de Débora e, mais prosaicamente, lugares onde pequenos rasgos foram costurados com linha. “É eletrizante”, disse Mintz. “Isso representa a primeira vez que o texto aparece na forma em que podemos realmente lê-lo e entendê-lo.”

O Códice Sassoon, como é conhecido, está sendo anunciado pela Sotheby’s como o exemplo mais antigo de um códice quase completo contendo todos os 24 livros da Bíblia Hebraica (estão faltando cerca de cinco folhas, incluindo os dez primeiros capítulos do Gênesis.) Previsto para ser leiloado em maio, o livro tem uma estimativa de ser arrematado por entre US$ 30 milhões (cerca de R$ 156 milhões) e US$ 50 milhões (cerca de R$ 260 milhões), o que pode torná-lo o livro ou documento histórico mais caro já vendido.

“Quando Sharon veio até nós, ela disse: ‘Acabei de ver a mais antiga Bíblia hebraica completa’, e fiquei esperando que ela dissesse ‘em mãos particulares’ ou ‘nos últimos 50 anos’”, disse Richard Austin, chefe global da Sotheby’s de livros e manuscritos. “Mas foi isso, ponto final.”

O livro, que mede cerca de 30 por 35 centímetros e pesa quase 12 quilos, está alojado em uma encadernação nada atraente de couro marrom do início do século 20. Gravado na lateral está o número 1053 - seu número de catálogo na coleção de David Solomon Sassoon, o colecionador e estudioso britânico que o comprou em 1929, depois que ressurgiu (o atual proprietário é o financista e colecionador suíço Jacqui Safra, sobrinho de Edmond Safra).

O Códice Sassoon ficou desaparecido por quase 600 anos até seu ressurgimento em 1929 Foto: Eric Helgas/The New York Times

O Códice Sassoon conta várias histórias - não apenas aquelas contadas em suas páginas, mas também a história da própria Bíblia hebraica e como seu texto foi corrigido e transmitido na forma que conhecemos hoje.

Os manuscritos bíblicos hebraicos mais antigos conhecidos são os Manuscritos do Mar Morto, que datam do século terceiro a.C. até o século primeiro d.C. Então veio o que os estudiosos descrevem como quase 700 anos de silêncio, com apenas alguns fragmentos de texto sobrevivendo.

Durante esse período, disse Mintz, a Bíblia hebraica foi preservada e transmitida oralmente. Embora os cristãos tenham começado a usar o códice (a forma do livro que conhecemos hoje) já no segundo século, os códices completos da Bíblia hebraica não aparecem até o século nono.

“Foi como ir de 0 a 100″, disse Mintz, ou, para misturar metáforas religiosas, “como Atena brotando da cabeça de Zeus”.

“Você tem sete séculos de nada”, disse ela. “E então você tem todo esse texto oficial, padronizado e preciso da Bíblia hebraica” – idêntico, disse ela, ao lido e estudado em todo o mundo hoje.

O texto preservado nessas Bíblias é conhecido como texto massorético, em homenagem aos massoretas, escribas estudiosos que viveram na Palestina e na Babilônia entre os séculos sexto e nono, e desenvolveram sistemas de anotação para garantir que o texto fosse lido e transmitido apropriadamente.

As Bíblias massoréticas apresentam um sistema de pontos vocálicos sob as letras, conhecido como nikud, para indicar como as palavras hebraicas (que são escritas sem vogais) devem ser pronunciadas e compreendidas. Outro sistema de acentos, os te’amim, funcionam como notas musicais e também indicam como analisar uma frase.

De acordo com a lei rabínica, os rolos da Torá devem ser escritos sem tais marcas para serem adequados para uso ritual na sinagoga. Esse tipo de códice, com seu formato mais amigável, disse Mintz, “foi feito para estudo”.

Os códices massoréticos também foram usados para copiar rolos de Torá, uma tarefa auxiliada por dois conjuntos de notas – um correndo ao longo do topo das páginas, o outro entre as três colunas de texto – dando instruções detalhadas sobre a maneira correta de escrever o texto, incluindo contagens precisas do número de letras e palavras.

Previsto para ser leiloado em maio, o livro tem uma estimativa de ser arrematado por entre US$ 30 milhões e US$ 50 milhões Foto: Eric Helgas/The New York Times - 10/02/2023

“Havia uma espécie de foco obsessivo”, disse Mintz, que também é curador de arte judaica na biblioteca do Seminário Teológico Judaico. “Como você garante que a sagrada palavra de Deus seja transmitida corretamente?”

Hoje, duas outras Bíblias hebraicas completas ou substancialmente completas desse período sobreviveram. O Códice Aleppo, mantido no Museu de Israel, foi criado por volta de 930. Faltam quase dois quintos de suas páginas, incluindo a maior parte do Pentateuco. O Códice de Leningrado, mantido na Biblioteca Nacional da Rússia em São Petersburgo, está totalmente completo, mas data de cerca de 1008.

Quando Sassoon comprou seu códice em 1929, ele o datou no século nono. Acreditava-se que era mais recente do que o Códice Aleppo, mas, com apenas cerca de cinco folhas faltando, era substancialmente mais completo.

A partir da década de 60, disse Mintz, os estudiosos começaram a acreditar que o Códice Sassoon foi criado um pouco antes, na época do Códice Aleppo, ou talvez antes. Uma recente datação por carbono feita pelo vendedor - revisada e endossada pela Sotheby’s - afirmou isso, dando ao Sassoon direitos plausíveis de se gabar como a mais antiga Bíblia hebraica quase completa.

E o preço? Austin disse que um comitê começou a discuti-lo há dois anos, considerando o antigo recorde do livro mais caro já vendido: o Códice Leicester, um manuscrito de Leonardo da Vinci comprado por Bill Gates em 1994 por US$ 30,8 milhões (cerca de R$ 156 milhões). Então, em novembro de 2021, veio um novo marco: os US$ 43,2 milhões (cerca de R$ 225 milhões) pagos pelo investidor Ken Griffin pela primeira impressão da Constituição dos EUA.

O códice também era um objeto caro em sua época, disse Mintz, exigindo facilmente as peles de mais de 100 animais. O texto bíblico, com seus floreios caligráficos, foi escrito por um único escriba. “É uma obra-prima da arte dos escribas”, disse Mintz.

Mintz apontou marcas traçando mudanças na propriedade ao longo dos séculos. O mais antigo é uma escritura de venda de cerca de 1.000 d.C., indicando que foi vendido por Khalaf ben Abraham, um empresário ativo na Palestina e na Síria, para Isaac ben Ezekiel el-Attar, que mais tarde o deu a seus filhos.

Ressurgimento

Cerca de 200 anos depois, foi dedicado à sinagoga da cidade de Makisin, no nordeste da Síria, local da atual Markada. Depois que a sinagoga foi destruída, de acordo com uma marcação no livro, o códice foi confiado a Salama bin Abi al-Fakhr, que deveria devolvê-lo quando a sinagoga fosse reconstruída.

Nunca foi. Hoje, disse Mintz, o único outro registro sobrevivente de uma comunidade judaica em Makisin é uma referência de Obadiah ha-Ger, um normando convertido ao judaísmo que passou por lá no século 12.

A trilha do códice esfriou por aproximadamente 600 anos. Em 1929, apareceu à venda em Frankfurt e foi comprado por Sassoon por 350 libras esterlinas. O nome do vendedor ou quaisquer outros detalhes são desconhecidos.

Em 1978, o British Rail Pension Fund comprou-o dos herdeiros de Sassoon, por US$ 320 mil. Em 1989, o fundo o vendeu em leilão por US$ 3,19 milhões para um traficante, que o vendeu para Safra.

O livro parece ter sido exibido apenas uma vez, no Museu Britânico, em 1982. Mas antes do leilão da Sotheby’s, estará à vista do público em Londres, Tel-Aviv, Dallas, Los Angeles e Nova York.

Folheando o códice, Mintz apontou símbolos que escribas posteriores adicionaram nas margens, marcando o início das diferentes parashás, ou porções, a serem lidas na sinagoga a cada semana (os capítulos numerados são uma inovação cristã posterior).

O livro, disse Mintz, “irradia história e santidade”. Então ela se tornou um pouco menos reverente. “Todos deveríamos ter uma aparência tão boa depois de mil anos”, disse ela.