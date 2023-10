Biden diz trabalhar por ajuda humanitária; secretário voltará a Israel após visitar países árabes

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste domingo, 15, em sua conta no X (antigo Twitter) ter conversado com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para condenar o ataque terrorista do Hamas a Israel e reiterar que o grupo terrorista “não defende o direito do povo palestino à dignidade e à autodeterminação”.

Na mensagem, Biden disse que assegurou à Abbas que irá trabalhar para a chegada de ajuda humanitária à região. “Estamos trabalhando com parceiros na região para garantir que os suprimentos humanitários cheguem aos civis em Gaza e para evitar que o conflito se amplie”, escreveu.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste domingo a nomeação do embaixador David Satterfield como enviado especial do país para questões humanitárias no Oriente Médio. De acordo com comunicado da Casa Branca, Satterfield será responsável por garantir que “a assistência que salva vidas possa chegar às pessoas vulneráveis em todo o Oriente Médio”.

“A experiência diplomática do Embaixador Satterfield e décadas de trabalho navegando em alguns dos conflitos mais desafiadores do mundo serão fundamentais para o nosso esforço contínuo para resolver questões humanitárias na região — uma prioridade máxima para o presidente (Joe) Biden — incluindo os nossos esforços para levar a assistência humanitária urgentemente necessária ao povo palestino, especialmente em Gaza, em coordenação com a ONU, o Egito, a Jordânia, Israel e outras partes interessadas regionais”, afirma a nota.

Visita a países árabes

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, retornará a Israel nesta semana após visitas a seis países árabes voltadas a evitar que a guerra entre Israel e Hamas desencadeie um conflito regional mais amplo.

O Departamento de Estado dos EUA anunciou o plano de Blinken de viajar na segunda-feira a Israel — sua segunda visita ao país em cinco dias. Neste domingo, Blinken chegou ao Cairo, no Egito, para conversas com o presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi. Foi a última reunião do secretário com líderes árabes. Nos três dias anteriores, ele se encontrou com os líderes dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, Catar, Jordânia e da Autoridade Palestina.

Continua após a publicidade

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse aos repórteres que viajavam com Blinken que o secretário estava retornando a Tel Aviv “para novas consultas com autoridades israelenses”. Miller não deu mais detalhes.

A viagem na região começou na quinta-feira em Israel, onde o secretário prometeu apoio e solidariedade ao país. Blinken também conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, para buscar o apoio de Pequim para desencorajar outros de se envolverem.

U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with Egypt's President Abdel Fattah El-Sisi at Al-Ittihadiya Palace in Cairo, Sunday Oct. 15, 2023. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS Foto: POOL

À medida que os planos de ação militar de Israel avançaram, com ataques aéreos e avisos a mais de um milhão de palestinos para evacuarem o norte da Faixa de Gaza, as preocupações com um conflito mais amplo intensificaram-se. Nas conversas com líderes árabes, Blinken enfatizou a importância de não permitir que isso aconteça.

Autoridades dos EUA disseram que a reação árabe à mensagem de Blinken foi majoritariamente positiva: reconhecendo que Israel tem o direito de responder aos ataques do Hamas, mas expressando profunda preocupação com a situação humanitária em Gaza e incapaz de permanecer em silêncio sobre as vítimas civis palestinas resultantes. Os líderes árabes também afirmaram que a situação atual não pode ser resolvida sem um acordo de paz entre Israel e Palestina, que dê aos palestinos um Estado independente.

Antes de desembarcar no Egito, Blinken se encontrou pela manhã deste domingo com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, em Riad. Na reunião, Blinken “destacou o foco inabalável dos EUA em deter os ataques terroristas do Hamas, garantir a libertação de todos os reféns e evitar que o conflito se espalhe”, segundo o Departamento de Estado. “Os dois afirmaram seu compromisso comum de proteger civis e promover a estabilidade em todo o mundo”, disse o departamento.

A descrição saudita do encontro com Blinken focou nos civis palestinos, ecoando o sentimento expresso por outros líderes árabes com quem Blinken se encontrou. O príncipe “enfatizou a necessidade de trabalhar para discutir formas de parar as operações militares que ceifaram a vida de pessoas inocentes”, segundo a Agência de Imprensa Saudita, num relatório sobre a reunião.

Continua após a publicidade

O objetivo inicial da viagem de Blinken à região, antes dos ataques do Hamas, era visitar Israel e a Arábia Saudita e discutir negociações em curso sobre um acordo para normalizar as relações entre os dois países. Após os ataques, as negociações foram suspensas, o que EUA e outras autoridades acreditam ser o principal objetivo do Hamas e seu principal patrocinador, o Irã. As declarações dos EUA e da Arábia Saudita não mencionaram o assunto./AP e Daniel Tozzi Mendes