Biden chama presidente chinês, Xi Jiping, de ditador em evento e governo chinês responde: ‘ridículo’

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, equiparou seu colega chinês Xi Jinping a “ditadores” durante uma recepção com doadores do Partido Democrata na Califórnia, um dia depois da visita do diplomata americano, Antony Blinken, a Pequim. Referindo-se à recente crise em que os Estados Unidos abateram um balão chinês que Washington alegou ser um espião, Biden disse que Xi “não sabia que estava lá”. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, descreveu comentário como “ridículo” na manhã desta quarta-feira, 21.

“Esse comentário do lado americano é realmente ridículo, muito irresponsável e não reflete a realidade”, disse Mao Ning quando perguntado sobre a declaração em uma reunião regular. Trata-se de “uma provocação política aberta”, acrescentou.

Durante o evento Biden afirmou que Xi estava envergonhado. “Essa foi a grande vergonha para os ditadores, quando eles não sabiam o que estava acontecendo”, disse o presidente no evento. “Quando o balão foi abatido, ele ficou muito envergonhado e negou que estivesse lá”, acrescentou Biden a cerca de 130 convidados no evento de alto valor em uma casa particular em Kentfield.

Na foto de novembro de 2022, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, caminham para apertar as mãos à margem da Cúpula do G-20 em Bali; Joe Biden comparou nesta terça-feira, 20, Xi Jinping a "ditadores" ao se dirigir a uma recepção de doadores do Partido Democrata na Califórnia. Foto: SAUL LOEB / AFP

Outras autoridades americanas ficaram surpresas com o fato de o presidente discutir as informações confidenciais em um ambiente público, mas uma autoridade informada sobre a inteligência e falou sob condição de anonimato disse que os comentários de Biden refletiam com precisão a avaliação privada do governo americano.

Falas de Biden começaram no que parecia ser uma conversa não planejada sobre o incidente que rompeu as relações com a China por meses, revelando o que as agências de inteligência dos Estados Unidos aprenderam sobre a confusão interna em Pequim durante o incidente.

Biden, 80 anos, que está concorrendo à reeleição, também levantou preocupações sobre o gigante asiático, dizendo aos doadores que “a China está com problemas econômicos reais”.

Continua após a publicidade

Um abalo nas relações recém estabilizadas

As observações provocaram fortes objeções de Pequim, onde o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, visitou há alguns dias em uma tentativa de diminuir as tensões entre as duas potências globais. Biden também disse sobre a China e Xi que “estamos agora em uma situação em que ele quer ter um relacionamento novamente”, e elogiou o “bom trabalho” de Blinken em Pequim, mas advertiu que “levará tempo”.

A viagem de Blinken, que foi originalmente cancelada depois que a presença do balão se tornou pública, foi vista como um passo construtivo em direção ao “desgelo” que Biden tem buscado, incluindo uma possível conversa entre os dois presidentes ainda este ano. “O ponto muito importante é que ele está em uma situação agora em que quer ter um relacionamento novamente”, disse Biden sobre Xi durante o evento.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à esquerda, encontra-se com o ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, à direita, em Pequim, China, no domingo, 18; Blinken, encerrou uma visita acompanhada de perto a Pequim na segunda-feira, durante a qual se reuniu com os principais diplomatas da China e conversou com o presidente Xi Jinping. Foto: Leah Millis / AP

A discussão do presidente sobre o incidente com o balão espião, no entanto, pode complicar essa aproximação diplomática já que pode ter sido percebida como um menosprezo a Xi, que detém o poder na China e valoriza a impressão de controle.

As autoridades chinesas nunca revelaram as origens do voo do balão e não ofereceram nenhuma reação imediata a Biden. “Não era para estar indo para onde estava”, disse Biden sobre o balão na festa de arrecadação de fundos na Califórnia.

“Foi desviado de sua rota pelo Alasca e depois pelos Estados Unidos, e ele não sabia disso”, acrescentou, referindo-se a Xi. “Quando foi abatido, ele ficou muito envergonhado.” O balão provocou furor nos Estados Unidos quando foi visto flutuando sobre um local de mísseis nucleares em Montana, depois passou sobre Kansas City e, por fim, foi explodido por um míssil Sidewinder disparado por um caça F-22 na costa da Carolina do Sul.

Continua após a publicidade

As autoridades americanas já haviam dito anteriormente que suspeitavam que a nave deveria ter realizado vigilância sobre as bases militares americanas em Guam e no Havaí, mas foi desviada do curso para o Alasca e, por fim, para o território continental dos Estados Unidos, mas não haviam divulgado publicamente a aparente ignorância de Xi.

Não foi a primeira vez

A declaração de terça-feira não foi a primeira declaração forte de Biden em uma cerimônia de arrecadação de fundos, geralmente pequenos eventos sem câmeras ou gravadores onde os repórteres ouvem e transcrevem os comentários de abertura do presidente.

Em outro evento desse tipo em Nova York, em outubro, ele advertiu os doadores de que o mundo estava mais próximo da destruição nuclear do que em qualquer outro momento desde que John F. Kennedy enfrentou Nikita Khrushchev devido aos mísseis soviéticos em Cuba, em 1962.

“Não enfrentamos a perspectiva do Armagedom desde Kennedy e a crise dos mísseis cubanos”, disse Biden na época, provocando uma reação nervosa.

Na Califórnia, na terça-feira, Biden estava se dirigindo aos contribuintes democratas na casa de Mark Robinson, um banqueiro de investimentos, e sua esposa, Stephanie Robinson, que trabalhou como consultora de gestão e banqueira de investimentos. Ao fazer uma ampla análise dos assuntos internacionais, Biden se concentrou na China, que tem estado em sua mente ultimamente.

Ele aproveitou a ocasião para tentar acalmar a ansiedade americana em relação à ascensão econômica de Pequim e à crescente assertividade no cenário mundial. “Não se preocupe com a China”, disse Biden. “Quero dizer, preocupem-se com a China, mas não se preocupem com a China”, acrescentou ele aos risos. “Não, mas estou falando sério. A China é real - tem dificuldades econômicas reais.”

Continua após a publicidade

Após discutir o balão espião, o presidente continuou dizendo que Xi estava frustrado com os esforços de Biden para reforçar o Quad, um alinhamento dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia visto como um contraponto à influência chinesa na região do Indo-Pacífico.

Biden se reuniu com os líderes do Quad no mês passado à margem da reunião do Grupo dos Sete (G-7) em Hiroshima, no Japão. “O que o deixou realmente chateado foi o fato de eu ter insistido para reunirmos o chamado Quad”, disse Biden.

“Ele me ligou e disse para eu não fazer isso, porque o estava colocando em uma situação difícil. Eu disse: ‘Tudo o que estamos fazendo - não estamos tentando cercá-los, estamos apenas tentando garantir que as regras internacionais com vias aéreas e marítimas permaneçam abertas’. E não vamos nos render a isso”.

“Portanto, agora”, acrescentou ele, “temos a Índia, a Austrália, o Japão e os Estados Unidos trabalhando lado a lado no Mar do Sul da China e no Oceano Índico”./AFP e NYT