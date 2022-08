Biden classifica como ‘semifascismo’ ideologia de radicais do Partido Republicano

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que alguns integrantes do Partido Republicano passaram a ter uma ideologia que classificou como “semifascismo”, ao criticar alas mais radicais do campo conservador da legenda.

O comentário de Biden foi feito durante um evento de arrecadação de fundos para o Partido Democrata para as eleições ‘midterms’, que serão disputadas em novembro, na quinta-feira, 25. O presidente de 79 anos criticou duramente grupos ligados ao movimento Make America Great Again (Maga, na sigla em inglês) por sua “filosofia extrema”. O grupo reúne membros do partido ligados ao ex-presidente Donald Trump.

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante evento do Comitê Nacional Democrata em Maryland. Foto: Olivier Douliery/ AFP - 25/08/2022

“O que estamos vendo hoje é o nascimento ou o final de uma filosofia Maga extrema. Não é só Trump, é toda uma filosofia. É algo como semifascismo”, disse Biden a jornalistas presentes no evento.

Esse não é o Partido Republicano que seus pais conheceram. É outra coisa. Joe Biden, presidente dos EUA

As eleições legislativas de meio de mandato são tradicionalmente difíceis para o partido do presidente em exercício. No entanto, os democratas e Biden estão crescendo nas últimas pesquisas,

Analistas da política americana acreditam que a abolição do direito constitucional ao aborto pela Suprema Corte, no final de junho, possa ter afastado uma parte dos eleitores do Partido Republicano./ AFP