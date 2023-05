Biden condena ataque a tiros no Texas e ordena bandeiras a meio mastro

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, denunciou neste domingo, 7, os “atos de violência sem sentido” de um homem que matou oito pessoas a tiros no sábado, 6, e deixou outras sete feridas em um shopping no estado do Texas.

Pessoas levantam as mãos ao deixar um shopping após relatos de um tiroteio no sábado, 6, em Allen, no Texas. Foto: AP / AP

Segundo comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden ordenou que bandeiras americanas fossem hasteadas a meio mastro em prédios federais, bases militares e embaixadas dos EUA até o pôr do sol de 11 de maio, “em sinal de respeito pelas vítimas”.

Conforme informações desta manhã, as autoridades locais informaram que o ataque chegou ao fim quando um policial que estava nas proximidades disparou contra o agressor. De acordo com um funcionário do hospital, uma das vítimas tinha cinco anos.

USA 🇺🇸 Atirador invade shopping center na cidade de Dallas, na região de Allen, no Texas. Pessoas saíram em desespero do local e corpos foram vistos em imagens transmitidas por helicópteros de emissoras de TV. O criminoso teria sido encontrado morto. Crianças estariam entre as… pic.twitter.com/zLQ3zxwgMR — Maria P (@damadanoite14) May 7, 2023

O Departamento de Polícia de Allen, um policial que estava próximo à área em uma chamada não relacionada ouviu os tiros às 15h36 e interveio imediatamente. O atirador foi morto e a equipe de emergência foi acionada.

Leia nota da Casa Branca:

Continua após a publicidade

Como sinal de respeito às vítimas dos atos de violência sem sentido perpetrados em 6 de maio de 2023, em Allen, Texas, pela autoridade que me foi conferida como Presidente dos Estados Unidos, pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, eu ordeno que a bandeira dos Estados Unidos seja hasteada a meio mastro na Casa Branca, em todos os prédios e terrenos públicos, em todos os postos militares e estações navais, em todos os navios da Marinha do Governo Federal no Distrito de Columbia e em todos os Estados Unidos e seus territórios e possessões até o pôr do sol de 11 de maio de 2023.

Também ordeno que a bandeira seja hasteada a meio mastro pelo mesmo período de tempo em todas as embaixadas, legações, escritórios consulares dos Estados Unidos, e outras instalações no exterior, incluindo todas as instalações militares e embarcações e estações navais.

JOSEPH R. BIDEN JR.