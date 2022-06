Biden diz que EUA fornecerão à Ucrânia sistemas avançados de lançadores de foguetes

O presidente americano, Joe Biden, disse que os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia sistemas de foguetes e munições mais avançados para que possa atingir com mais precisão os ativos militares russos dentro de suas fronteiras.

Em um artigo de opinião publicano no site do New York Times na noite desta terça-feira, 31, Biden disse: “Agimos rapidamente para enviar à Ucrânia uma quantidade significativa de armamento e munição para que ela possa lutar no campo de batalha e estar na posição mais forte possível na mesa de negociações”.

O governo de Biden já enviou bilhões de dólares à Ucrânia em mísseis antitanque e antiaéreos, veículos aéreos não tripulados, helicópteros e outros equipamentos militares, enquanto o país tenta repelir a invasão russa de três meses.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante reunião no Salão Oval da Casa Branca, em 31 de maio Foto: Evan Vucci/AP

À medida que a guerra foi se arrastando, o governo Biden foi ampliando progressivamente a gama de armamentos que forneceu aos ucranianos. Mas altos funcionários do governo estão preocupados em provocar uma guerra mais ampla com o presidente russo, Vladimir Putin, fornecendo armas que podem permitir à Ucrânia atacar profundamente dentro de seu país.

Em seu artigo, Biden enfatizou que os novos foguetes seriam usados para “atacar alvos-chave no campo de batalha na Ucrânia”. E ele disse que os Estados Unidos não estão tentando envolver a Rússia em um conflito mais amplo.

Ele afirmou sem rodeios que não está tentando derrubar Putin, apesar de seus comentários improvisados durante um discurso na Polônia no início deste ano, quando disse que o presidente russo “não pode permanecer no poder”.

Nesta terça-feira, Biden apresentou uma visão diferente. “Não buscamos uma guerra entre a Otan e a Rússia”, disse ele. “Por mais que eu discorde de Putin e considere suas ações um ultraje, os Estados Unidos não tentarão trazer sua deposição em Moscou.”

Ele acrescentou: “Enquanto os Estados Unidos ou nossos aliados não forem atacados, não estaremos diretamente envolvidos neste conflito, seja enviando tropas americanas para lutar na Ucrânia ou atacando forças russas”.

Biden disse a repórteres na segunda-feira que os EUA não enviariam à Ucrânia sistemas de foguetes que possam atacar a Rússia.

As autoridades não forneceram detalhes sobre exatamente quais tipos de foguetes os Estados Unidos fornecerão. O usado com mais frequência pelo Pentágono é o M31 GMLRS – para Guided Multiple Launch Rocket System – uma arma de precisão guiada por satélite que carrega aproximadamente o mesmo poder explosivo de uma bomba de 226 kg lançada do ar.

Ele pode voar mais de 64 km, muito além do alcance de qualquer artilharia que a Ucrânia usa agora. De acordo com um relatório publicado pelo Congressional Research Service em junho, o Pentágono gastou aproximadamente US$ 5,4 bilhões para comprar mais de 42 mil desses foguetes desde 1998.

Mas Biden deixou claro em seu editorial na terça-feira que o governo estava pronto para fornecer armas mais avançadas à Ucrânia, à medida que os militares russos obtivessem ganhos na parte leste do país./NYT