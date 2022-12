Biden diz que falaria com Putin, mas apenas para acabar com guerra na Ucrânia

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 1º, que está disposto a conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas apenas para acabar com a guerra na Ucrânia. Ele também acrescentou que a conversa passaria antes por uma consulta entre os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Estou disposto a falar com Putin se ele decidir que está preparado para buscar maneiras de acabar com a guerra”, disse Biden em entrevista coletiva na Casa Branca ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron.

Biden fez a declaração depois de condenar Putin pela invasão da Ucrânia, chamando as ações do presidente russo de “doentias”. Até o momento, não há nenhum sinal de que uma conversa entre os dois presidentes esteja próxima de acontecer. “Enquanto isso, acredito ser absolutamente decisivo, como disse Macron, que apoiemos o povo ucraniano”, acrescentou Biden.

Presidente dos EUA, Joe Biden, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, durante cerimônia na Casa Branca nesta quinta-feira, 1º Foto: Jonathan Ersnt/Reuters

O presidente dos EUA enfatizou que Putin errou em todos os seus cálculos feitos até agora e ao pensar que “seria recebido de braços abertos” pelas partes de língua russa da Ucrânia. “A questão é: como você vai sair da situação em que se meteu? Estou disposto, se quiser conversar”, reiterou o americano em seu pronunciamento.

Macron destacou que quem quis começar a guerra em fevereiro foi Putin e que é “legítimo” que o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, estabeleça pré-condições para a paz. “Nunca pediremos aos ucranianos para chegar a um acordo que não seja aceitável para eles (...) porque isso nunca construiria uma paz duradoura. Se queremos uma paz duradoura, temos que respeitar que os ucranianos definam o momento e as condições em que negociarão sobre seu território e seu futuro”, frisou o presidente francês.

O encontro desta quinta-feira, segundo Biden, serviu para reafirmar que a França e os Estados Unidos estão juntos, junto a seus aliados europeus, a União Europeia e o G-7, “contra a brutal guerra da Rússia contra a Ucrânia”.

O presidente americano admitiu que nunca pensou que o conflito seria tão violento, mas deixou claro que Putin não vencerá. “Ele pensa que pode quebrar a vontade de todos os que se opõem às suas ambições imperialistas atacando a infraestrutura civil na Ucrânia, sufocando a energia na Europa, aumentando os preços ao exacerbar a crise alimentar (...) Mas não conseguirá”, ressaltou.

Biden e Macron também reiteraram sua firme determinação de responsabilizar a Rússia por atrocidades e crimes de guerra bem documentados e de continuar a coordenar com outros aliados o envio de ajuda à Ucrânia. /EFE, NYT