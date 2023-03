Biden diz que mandado de prisão do Tribunal de Haia contra Putin é ‘justificado’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o mandado de prisão emitido na sexta-feira, 17, pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o presidente russo, Vladimir Putin, é “justificado”. Os EUA, assim como a Rússia, não faz parte do TPI, mas Biden diz acreditar que as acusações “tem um ponto muito forte”. “Putin claramente cometeu crimes de guerra”, declarou.

O tribunal emitiu um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra em razão de seu suposto envolvimento em sequestros e deportação de crianças de partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia durante a guerra.

Uma investigação do New York Times publicada em outubro de 2021 identificou várias crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia. Eles descreveram um processo de coerção e, ao chegarem à Rússia, as crianças eram submetidas a esforços de reeducação para torná-los cidadãos russos.

O TPI disse que “Putin tem responsabilidade criminal individual pelos sequestros de crianças por ter cometido os atos diretamente, em conjunto com outros ou por meio de outros e por sua falha em exercer o controle adequadamente sobre subordinados civis e militares que cometeram os atos”.

Probabilidade de prisão enquanto Putin permanecer no poder é pequena

Grupos de direitos humanos celebraram a condenação, mas a probabilidade de um julgamento enquanto Putin permanecer no poder é pequena, já que o tribunal não pode julgar os réus. Além disso, Moscou não reconhece a jurisdição do tribunal e não extradita seus nacionais.

O presidente do tribunal, Piotr Hofmanski, disse em uma declaração em vídeo que, embora os juízes do TPI tenham emitido os mandados, caberá à comunidade internacional aplicá-los. O tribunal não tem força policial própria para cumprir os mandados. /AFP, AP e NYT