Biden e líderes do G-7 anunciarão garantia de segurança para a Ucrânia

VILNIUS, Lituânia - Com o início do segundo dia da cúpula da OTAN, os aliados da Ucrânia indicaram que forneceriam à Ucrânia garantias de segurança para reforçar as defesas do país a longo prazo. “Os Estados Unidos, juntamente com os líderes do G-7, anunciarão nossa intenção de ajudar a Ucrânia a construir um exército que possa se defender e impedir futuros ataques”, disse Amanda Sloat, diretora do Conselho de Segurança Nacional para a Europa, na quarta-feira, 12, em Vilnius.

A Ucrânia e seus aliados negociarão “compromissos bilaterais de segurança para tornar isso uma realidade”, acrescentou ela. O anúncio foi feito depois que o presidente ucraniano Volodmir Zelenski criticou, na terça-feira, 11, os líderes da OTAN por não fornecerem à Ucrânia um cronograma claro para a adesão à aliança.

Biden e vários líderes mundiais planejam se juntar a Zelenski na quarta-feira para anunciar um importante programa de garantia de segurança destinado a proteger a Ucrânia de outra invasão como a realizada pela Rússia no ano passado, informou a Casa Branca.

“O lançamento desse processo hoje dará início a uma série de negociações bilaterais com a Ucrânia sobre o alcance de compromissos de segurança bilaterais para tornar isso uma realidade”, disse Sloat, que também afirmou que os líderes estariam ao lado de Zelenski após a conclusão da cúpula para fazer o anúncio.

O objetivo, segundo ela, seria garantir que a Ucrânia tenha confiança em seu apoio global a longo prazo, algo que os líderes esperam que impeça a Rússia de continuar sua agressão.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky retratado durante uma reunião bilateral com o chanceler alemão à margem da Cúpula da OTAN em Vilnius, Lituânia, nesta quarta-feira, 12. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

“Em particular, esse processo garantirá que a assistência militar que fornecemos à Ucrânia para se defender contra a agressão russa continue a fazer parte de um investimento de longo prazo na futura força da Ucrânia”, disse ela. “Vamos nos concentrar em garantir que a Ucrânia tenha uma força de combate sustentável capaz de defender a Ucrânia agora e impedir a agressão russa no futuro.”

Sloat não forneceu um cronograma de quanto tempo pode levar para que os compromissos bilaterais de segurança sejam alcançados, embora vários países do G-7 tenham anunciado novas formas de apoio militar e humanitário para a Ucrânia durante a cúpula da OTAN.

O G-7 é formado pelos Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Canadá.

As insatisfações de Zelenski

Zelenski causou um choque na cúpula ao criticar a declaração conjunta sobre a possível adesão, classificando a falta de um cronograma concreto como “sem precedentes e absurda”.

Em um tuíte inflamado, Zelenski frustrou os defensores da Ucrânia dentro da aliança, que acreditavam ter garantido uma vitória para Kiev ao pressionar os Estados Unidos, a Alemanha e outros países relutantes a consentir “em estender um convite à Ucrânia para se juntar à aliança quando os aliados concordarem e as condições forem atendidas”, nas palavras da declaração cuidadosamente elaborada por meio de negociações entre os 31 membros da OTAN.

A Ucrânia exigiu um cronograma definitivo para a adesão à OTAN que inclua etapas e marcos específicos. Mas muitos países da OTAN são cautelosos quanto ao risco de uma guerra direta com a Rússia e têm procurado uma maneira de equilibrar as esperanças da Ucrânia com cálculos pragmáticos de segurança.

A intervenção irada de Zelenski - que ocorreu antes do acordo final na terça-feira, mas depois que a linguagem já havia começado a circular - sugeriu que a aliança ainda não havia encontrado uma maneira de satisfazer ambos os lados. Os diplomatas da OTAN esperavam emitir uma declaração unificada sobre as perspectivas de adesão da Ucrânia na terça-feira, como um momento de triunfo antes da visita de Zelensky à cúpula.

A declaração contundente foi a mais recente aposta do presidente ucraniano, que não hesitou em criticar seus apoiadores quando percebe um momento para obter mais apoio para a Ucrânia. Os diplomatas da OTAN, que, como outros, falaram sob condição de anonimato para falar francamente sobre as tensas conversações, disseram que suspeitavam que ele estava usando o tweet como uma tática de negociação.

Zelenski parecia especialmente irritado com a ideia de que as condições não estavam maduras nem mesmo para um convite de adesão, muito menos para uma adesão plena.

“Agora, a caminho de Vilnius, recebemos sinais de que certas palavras estão sendo discutidas sem a Ucrânia”, escreveu Zelenski no Twitter. “E eu gostaria de enfatizar que essa redação é sobre o convite para se tornar membro da OTAN, não sobre a adesão da Ucrânia. É sem precedentes e absurdo quando o prazo não é definido nem para o convite, nem para a adesão da Ucrânia.”

Ele alegou que os líderes da OTAN não estavam falando sério sobre convidar a Ucrânia a se juntar à aliança e reclamou que a abordagem deles indicava que, em vez disso, queriam manter a participação do país como moeda de troca para eventuais negociações com a Rússia.

“Incerteza é fraqueza”, escreveu ele, enquanto se preparava para se juntar aos aliados para reuniões em Vilnius. “E discutirei isso abertamente na cúpula”.

A missiva contundente de Zelensky de 170 palavras no Twitter surpreendeu os formuladores de políticas na cúpula, onde Biden esperava liderar uma demonstração de unidade contra a Rússia e destacar sua capacidade de reunir parceiros globais - um componente-chave de seu discurso de reeleição.

Embora Zelenski não tenha mencionado Biden em seu tweet, o líder ucraniano chamou o presidente dos EUA de principal “tomador de decisões” da OTAN e direcionou seus apelos de adesão à Casa Branca.

Por sua vez, Biden tem sido mais hesitante do que os líderes de muitos outros países membros da OTAN em relação à candidatura da Ucrânia, dizendo que, além de resolver a guerra em curso com a Rússia, Kiev precisaria implementar reformas internas para se tornar elegível. A OTAN incentiva seus membros a adotarem a democracia e uma economia de mercado.

As autoridades ucranianas disseram que sabem que Kiev não será imediatamente convidada a participar da aliança nessa cúpula, mas que esperavam que um caminho ou cronograma claro fosse estabelecido por escrito, o que lhes daria confiança de que o país seria convidado em breve.

Os membros da delegação dos EUA ficaram furiosos com o tweet de Zelenski, de acordo com uma autoridade familiarizada com a situação que falou sob condição de anonimato devido às considerações diplomáticas delicadas.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, tentou amenizar a situação.

“Nunca houve uma mensagem mais forte da OTAN em nenhum momento, tanto no que diz respeito às mensagens políticas sobre o caminho a seguir para a adesão quanto ao apoio concreto dos aliados da OTAN com seu apoio”, disse ele.

Após chegar a Vilnius, Zelenski suavizou seu tom, dizendo que estava “grato” aos participantes da cúpula “por sua disposição de tomar novas medidas” para defender a Ucrânia e adotou um tom mais conciliatório onde disse a uma multidão de milhares de pessoas que continuava a ter “fé” em uma OTAN forte que poderia se tornar mais forte com a Ucrânia.

“Gostaria que essa fé se transformasse em confiança - confiança nas decisões que merecemos, todos nós merecemos, e que cada guerreiro, cada cidadão, cada mãe, cada criança espera”, disse ele em uma declaração no Twitter.

Mas as palavras anteriores de Zelensky criticando a aliança contrastaram fortemente com a imagem de harmonia ocidental que Biden e seus assessores vinham projetando ao darem crédito ao presidente por ajudar a romper um impasse que havia impedido a adesão da Suécia à OTAN./T. Post