Biden e Xi Jinping miram segundo mandato de Trump em suas participações na Apec, no Peru

“Agora chegamos a um momento de mudança política significativa”, declarou Biden ao se encontrar com os líderes do Japão e da Coreia do Sul em Lima. Biden indicou que esta provavelmente seria sua última reunião com o grupo, que ele promoveu no último ano como um contrapeso à Coreia do Norte.

O presidente acrescentou que a aliança trilateral “foi feita para durar”. “Essa é minha esperança e minha expectativa”, afirmou. A agenda de Trump, marcada pelo lema “Estados Unidos em primeiro lugar”, ameaça desestabilizar as alianças do país, como ocorreu em seu primeiro mandato.