Análise | Biden ecoa alegações de Trump de ‘caça às bruxas’ para perdoar o próprio filho, Hunter Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente eleito Donald Trump agora concordam em uma coisa: o Departamento de Justiça de Biden foi politizado.

PUBLICIDADE Ao perdoar seu filho Hunter Biden na noite de domingo, o presidente em exercício se pareceu muito com seu sucessor ao reclamar de processos seletivos e pressão política, questionando a justiça de um sistema que Biden havia defendido por muito tempo até agora. “Nenhuma pessoa sensata que analise os fatos dos casos de Hunter pode chegar a qualquer outra conclusão que não seja a de que Hunter foi escolhido apenas por ser meu filho - e isso está errado”, disse Biden em uma declaração anunciando o perdão. “Aqui está a verdade”, acrescentou. “Acredito no sistema judiciário, mas, à medida que me debati com isso, também acredito que a política crua infectou esse processo e levou a um erro judiciário.”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversa com seu filho, Hunter Biden, na Casa Branca Foto: Susan Walsh/AP

A decisão de Biden de usar o poder extraordinário de clemência executiva para anular as condenações de seu filho por acusações de porte de arma e impostos ocorreu apesar das repetidas declarações dele e de seus assessores de que não faria isso. No verão passado, depois que seu filho foi condenado em julgamento, o presidente rejeitou a ideia de um perdão e disse que “aceitarei o resultado desse caso e continuarei a respeitar o processo judicial”. A declaração que ele emitiu no domingo à noite deixou claro que ele não aceitou o resultado nem respeitou o processo.

O perdão e a justificativa declarada de Biden para concedê-lo inevitavelmente turvarão as águas políticas à medida que Trump se prepara para assumir o cargo com planos de usar o Departamento de Justiça e o FBI para buscar “retribuição” contra seus adversários políticos. Há muito tempo, Trump argumenta que o sistema judiciário foi “transformado em uma arma” contra ele e que ele é vítima de uma acusação seletiva, da mesma forma que Biden disse agora que seu filho foi.

Seus argumentos são, é claro, diferentes em aspectos importantes. Trump alega que as duas acusações contra ele feitas pelo Departamento de Justiça de Biden foram uma caça às bruxas partidária que tinha como alvo o principal rival do presidente em exercício. Biden não acusou explicitamente o Departamento de Justiça de ser tendencioso contra sua família, mas sugeriu que ele foi influenciado por políticos republicanos que fizeram uma longa campanha pública contra Hunter Biden.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, participa de um comício em Mint Hill, Carolina do Norte Foto: Evan Vucci/AP

Por acaso, o Departamento de Justiça rejeitou ambas as acusações. Os processos contra Trump e Biden mais jovem foram conduzidos por advogados especiais separados, nomeados especificamente para isolar os casos da política, e os altos funcionários do departamento negaram que a política tenha entrado na equação contra qualquer um dos homens. Não há evidências de que Biden tenha tido qualquer envolvimento nos casos de Trump.

Mas o indulto de Biden tornará mais difícil para os democratas defenderem a integridade do Departamento de Justiça e se oporem aos planos de Trump de usá-lo para fins políticos, mesmo quando ele busca instalar Kash Patel, um conselheiro que prometeu “perseguir” os inimigos do presidente eleito, como o próximo diretor do FBI. Também será mais difícil para os democratas criticarem Trump por seu uso prolífico do poder de perdão para absolver amigos e aliados, alguns dos quais poderiam ter sido testemunhas contra ele em investigações anteriores.

“Embora, como pai, eu certamente entenda o desejo natural do presidente Joe Biden de ajudar seu filho perdoando-o, estou desapontado por ele ter colocado sua família à frente do país”, escreveu o governador Jared Polis, do Colorado, um democrata, nas mídias sociais. “Esse é um precedente ruim que pode ser usado de forma abusiva por presidentes posteriores e que, infelizmente, manchará sua reputação.”

O deputado Greg Stanton, democrata do Arizona, contestou o argumento do presidente de que a política estava por trás da acusação de seu filho. “Eu respeito o presidente Biden, mas acho que ele entendeu errado”, disse ele on-line. “Não foi uma acusação com motivação política. Hunter cometeu crimes e foi condenado por um júri de seus pares”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anda ao lado de seu filho, Hunter Biden, e seu neto Beau Biden Foto: Jose Luis Magana/AP

Outros democratas tentaram fazer uma distinção entre os casos de Biden e Trump. O ex-procurador-geral Eric H. Holder Jr. disse que nenhum promotor teria apresentado as acusações contra Hunter Biden e que, portanto, o perdão era justificado.

“Faça a si mesmo uma pergunta muito mais importante”, escreveu ele nas mídias sociais. “Você realmente acha que Kash Patel está qualificado para liderar a mais importante organização de investigação policial do mundo? A resposta óbvia é: não.”

Para ter certeza, os casos contra Trump e o jovem Biden não são comparáveis. Trump foi acusado de tentar ilegalmente anular uma eleição que ele perdeu para que pudesse se manter no poder e, em uma acusação separada, de colocar em risco a segurança nacional e tentar obstruir a justiça ao pegar documentos confidenciais quando deixou o cargo e se recusar a devolvê-los. Esses casos agora estão sendo arquivados devido à sua eleição. Hunter Biden foi condenado por mentir em um formulário de solicitação de armas de fogo sobre seu vício em drogas e se declarou culpado por não pagar impostos que, posteriormente, pagou, com penalidades. Pelo menos alguns especialistas jurídicos concordaram com a alegação do presidente de que esses delitos normalmente teriam sido resolvidos sem acusações criminais.

Hunter Biden entra em um veículo após participar de uma audiência na Corte Federal de Los Angeles Foto: Eric Thayer/AP

Mas o presidente quebrou seu próprio compromisso de intervir no caso. Em sua declaração, ele observou que havia dito que “não iria interferir na tomada de decisões do Departamento de Justiça e mantive minha palavra, mesmo quando vi meu filho ser processado de forma seletiva e injusta”. Ele não reconheceu que não cumpriu sua palavra sobre renunciar a um perdão.

Trump não perdeu tempo e aproveitou o perdão para fazer comparações entre maçãs e laranjas. “O perdão dado por Joe a Hunter inclui os reféns J-6, que já estão presos há anos?”, escreveu ele nas redes sociais, referindo-se aos manifestantes que atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 para impedir que o Congresso certificasse a derrota de Trump. “Tal abuso é erro judicial!”

Em alta Internacional Biden volta atrás e concede perdão presidencial ao filho por porte ilegal de arma e evasão fiscal Putin é secretamente um dos homens mais ricos do mundo? Fortuna é estimada em US$ 200 bilhões O perdão de Biden também dará munição aos republicanos que afirmaram que Hunter Biden era culpado de irregularidades além das acusações pelas quais ele foi realmente processado. Uma investigação dos republicanos da Câmara deixou claro que o filho do presidente negociou com o nome do pai nos negócios, mas nunca provou que Joe Biden tomou medidas como vice-presidente ou presidente para beneficiar Hunter. O perdão que Biden concedeu a seu filho abrange especificamente quaisquer ofensas “que ele tenha cometido ou possa ter cometido ou participado durante o período de 1º de janeiro de 2014 a 1º de dezembro de 2024″, não apenas as acusações de impostos e armas. Isso protegerá Hunter Biden de qualquer investigação adicional que Trump poderia ter ordenado que o Departamento de Justiça ou o FBI de Patel realizasse ao assumir o cargo.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acena ao lado de seu filho, Hunter Biden, depois de um compromisso em uma igreja em Johns Island, Carolina do Sul Foto: Nicholas Kamm/AFP

Mas os republicanos aproveitaram o fato para dizer que a abrangência ilimitada do perdão, que durou uma década, demonstrou que deve haver algo mais para protegê-lo.

“As acusações que Hunter enfrentou foram apenas a ponta do iceberg da corrupção flagrante sobre a qual o presidente Biden e a Biden Crime Family mentiram para o povo americano”, disse o deputado James R. Comer, de Kentucky, presidente do comitê republicano que liderou a investigação do G.O.P. “É lamentável que, em vez de falar a verdade sobre suas décadas de irregularidades, o presidente Biden e sua família continuem a fazer tudo o que podem para evitar a responsabilização.”

Alguns republicanos até imaginaram maneiras pelas quais o perdão poderia ajudar em qualquer investigação futura do presidente que está deixando o cargo. David M. Friedman, um advogado de longa data de Trump que serviu como embaixador em Israel em seu primeiro mandato, sugeriu que Hunter Biden poderia agora ser obrigado a testemunhar sobre assuntos pelos quais ele não enfrenta mais uma possível responsabilidade criminal.

“Isso significa que Hunter não pode alegar a Quinta Emenda se for questionado sobre seus negócios com a Ucrânia e a China, incluindo o envolvimento de seu pai, porque, com seu perdão, ele não corre o risco de ser processado criminalmente”, escreveu Friedman.

Outros presidentes usaram o poder de perdão ao sair do cargo para ajudar pessoas próximas a eles. O presidente George H.W. Bush perdoou o ex-secretário de Defesa Caspar W. Weinberger e outros colegas por acusações decorrentes do caso Irã-contra. O presidente Bill Clinton perdoou seu irmão Roger por antigas acusações de tráfico de drogas.

E, é claro, a grande maioria dos indultos e comutações de Trump foi para pessoas que ele conhecia pessoalmente ou com as quais tinha contato por meio de aliados, de acordo com estudos. Entre as pessoas que ele perdoou em suas últimas semanas no cargo estava Charles Kushner, o pai do genro de Trump, Jared Kushner, que passou dois anos na prisão por evasão fiscal e outras acusações. No fim de semana, Trump anunciou que agora nomearia Kushner para ser embaixador na França.

Em sua declaração de perdão, Biden procurou apelar para a empatia de um pai com um filho que lutava contra o vício em drogas, enquadrando sua decisão em termos pessoais, já que Hunter enfrentava possivelmente anos de prisão. “Espero que os americanos entendam por que um pai e um presidente tomaram essa decisão”, escreveu ele.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa na Casa Branca, em Washington Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

Se ele tivesse ficado por aí, isso poderia ter sido uma coisa. Mas foi seu ataque à acusação que levantou questões sobre um sistema de justiça de duas vias. “Tem havido um esforço para perseguir Hunter - que está sóbrio há cinco anos e meio, mesmo diante de ataques implacáveis e de uma acusação seletiva”, disse o presidente. “Ao tentarem acabar com Hunter, eles tentaram acabar comigo - e não há razão para acreditar que isso vai parar por aqui. Já chega.”

Exceto que isso não vai parar por aqui. Até mesmo alguns apoiadores de Biden disseram que sua decisão abriu a porta para que Trump distorcesse ainda mais o sistema, apontando para as próprias palavras e ações de seu antecessor. O ex-deputado Joe Walsh, um dos principais republicanos anti-Trump de Illinois que apoiou Biden para presidente, disse que o perdão foi “desanimador”.

“Isso só aumenta o cinismo que as pessoas têm em relação à política”, disse ele na MSNBC, ‘e esse cinismo fortalece Trump porque Trump pode simplesmente dizer: ‘Não sou uma ameaça única. Todo mundo faz isso. Se eu fizer algo para meu filho, meu genro, veja, Joe Biden faz a mesma coisa’. Eu entendo, mas essa foi uma atitude egoísta de Biden que, politicamente, só fortalece Trump.”