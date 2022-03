Em cúpula da Otan sobre guerra na Ucrânia, Biden pedirá sanções mais agressivas à Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pressionará aliados ocidentais por sanções econômicas ainda mais agressivas contra a Rússia durante uma série de cúpulas globais na Europa nesta semana, entre elas uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na noite quinta, 24.

As informações são de autoridades da Casa Branca nesta terça-feira, 22. O objetivo norte-americano é buscar manter uma meta unificada enquanto as forças russas continuam a destruir cidades na Ucrânia.

Em Bruxelas, na quinta-feira, Biden e outros líderes devem anunciar uma “próxima fase” de assistência militar à Ucrânia, novos planos para expandir e aplicar sanções econômicas e um esforço para reforçar ainda mais as defesas da Otan ao longo da fronteira com a Rússia, disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca.

A cúpula ocorre no dia em que a invasão russa da Ucrânia completa um mês sem sinais de abrandamento.

“O presidente está viajando para a Europa para garantir que permaneçamos unidos, para consolidar nossa determinação coletiva, para enviar uma mensagem poderosa de que estamos preparados e comprometidos com isso pelo tempo que for necessário”, disse Sullivan a repórteres.

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante anúncio do banimento da compra de petróleo russo nos Estados Unidos, no início de março Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post

Biden enfrenta um grande desafio enquanto trabalha para enfrentar a ofensiva do presidente russo Vladimir Putin. A aliança já ultrapassou os limites das sanções econômicas impostas pelos países europeus, que dependem da energia russa. E a aliança da Otan esgotou em grande parte suas opções militares – exceto um confronto direto com a Rússia que Biden disse que poderia resultar na Terceira Guerra Mundial.

Isso deixa o presidente e seus colegas com uma lista relativamente curta de anúncios a serem entregues na quinta-feira, após três reuniões consecutivas. Sullivan disse que haverá “novas designações, novos alvos” para sanções dentro da Rússia. E ele disse que os Estados Unidos farão novos anúncios sobre os esforços para ajudar as nações europeias a se livrarem de sua dependência da energia russa.

Mas o principal objetivo das cúpulas - que foram desenvolvidas às pressas em apenas uma semana por diplomatas em dezenas de países - pode ser mais uma demonstração de que a invasão de Putin não levará os aliados ocidentais a se transformarem em críticas e desacordos.

Sullivan disse que, apesar da intenção da Rússia de “dividir e enfraquecer o Ocidente”, os aliados permaneceram “mais unidos, mais determinados e mais determinados do que em qualquer momento da memória recente”.

Cúpula da Otan

Biden desembarcará em Bruxelas na noite de quarta-feira, para participar de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A cúpula ocorre no dia em que a invasão russa da Ucrânia completa um mês sem sinais de abrandamento.

À medida que a guerra avança e os líderes ucranianos pedem assistência adicional, as divisões estão surgindo entre aliados que querem fornecer armas ofensivas, como caças, e outros que temem uma escalada do confronto com Moscou.

A decisão do presidente de visitar a Polônia mostra como o país está no epicentro de um agravamento da crise de refugiados. Apenas a capital, Varsóvia, recebeu 300 mil ucranianos desde o começo da guerra. Biden, que deve visitar um campo de refugiados enquanto estiver na Polônia, deve prometer ajuda significativa dos EUA na crise.

A Polônia é o maior – e provavelmente o mais central – país do leste da Europa, fazendo fronteira com a Ucrânia e Belarus de um lado, e a Alemanha do outro. Com Washington e Varsóvia recentemente em desacordo sobre o fornecimento de caças para a Ucrânia, a visita de Biden é uma oportunidade de mostrar que a aliança permanece unida mesmo com muitas diferenças.

Apesar de muitos pedidos, Biden não planeja visitar a Ucrânia, dados os perigos de um presidente americano entrar em uma zona de guerra. “Certamente, qualquer presidente dos Estados Unidos viajando para uma zona de guerra requer não apenas considerações de segurança, mas também uma enorme quantidade de recursos no terreno, o que é sempre um fator para nós quando fazemos considerações”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

A viagem de Biden, apenas sua terceira viagem ao exterior desde que assumiu o cargo, começará em Bruxelas, onde ele participará da cúpula da Otan, uma reunião do Grupo dos 7 e uma sessão de chefes de Estado da União Europeia. Ele então viajará para a Polônia, encontrando-se com o presidente Andrzej Duda no sábado.

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, fala sobre a guerra de Putin na Ucrânia no Parlamento da Romênia Foto: Robert Ghement / EFE

Embora a Casa Branca não tenha anunciado que Biden visitará refugiados enquanto estiver na Polônia, pessoas próximas a Biden esperam que ele o faça. Jen Psaki disse na segunda-feira que Biden e os líderes europeus discutirão “coordenação militar, coordenação humanitária e econômica”, enquanto na Polônia Biden “falará sobre tudo, desde refugiados, assistência a refugiados e assistência contínua que todos podemos fornecer juntos”.

De maneira mais ampla, a viagem do presidente pretende garantir que os Estados Unidos e seus aliados continuem trabalhando juntos contra o presidente russo, Vladimir Putin, à medida que o ataque da Rússia à Ucrânia continua.

“A unidade tem sido o foco do presidente em termos do que nos fará bem sucedidos ao longo do tempo – unidade com nossos colegas europeus, unidade entre a Otan, unidade entre o G-7″, disse Psaki. “E isso não acontece por acaso. O que o presidente espera alcançar é uma coordenação contínua e uma resposta unificada às contínuas ações de escalada do presidente Putin”.

Analistas dizem que a viagem pode ser mais simbólica do que substantiva. Ainda não está claro que ação adicional os Estados Unidos e seus aliados estão preparados para tomar para punir a Rússia e reforçar a defesa da Ucrânia. O Ocidente já lançou um pacote incapacitante de sanções contra Moscou e forneceu bilhões de dólares em assistência militar a Kiev.

Comprometimento americano

Mas diplomatas e analistas disseram que a visita de Biden ao coração da Europa, em um momento de guerra e convulsão como o atual, tem seu próprio valor.

“A entrega mais fundamental é que o presidente dos EUA apareça no momento da maior crise na segurança europeia desde o fim da 2ª Guerra”, disse Ian Lesser, vice-presidente do German Marshall Fund. “Há uma oportunidade para a liderança americana, há uma expectativa para a liderança americana. Esse simbolismo é realmente muito importante.”

Biden deve receber aplausos em Bruxelas por suas ações para consolidar a aliança transatlântica, mas a visita a Varsóvia pode ser mais complicada.

A Polônia recebeu milhões de refugiados ucranianos, e autoridades polonesas disseram que não têm capacidade para lidar com o influxo. O prefeito de Varsóvia alertou em entrevista ao The Washington Post que a cidade está à beira do caos lutando para fornecer moradia, educação e assistência médica suficientes para os refugiados que continuam cruzando a fronteira.

Além disso, EUA e Polônia se envolveram recentemente em um desacordo público depois que os Estados Unidos recusaram uma oferta da Polônia para entregar caças MiG-29 a uma base militar americana para uso na Ucrânia.

Autoridades do governo Biden levantaram preocupações de que a oferta da Polônia possa aumentar as tensões com a Rússia, que disse que qualquer país que hospede aeronaves militares da Ucrânia seria considerado parte do conflito em andamento.

“Que eu saiba, não foi pré-consultado conosco que eles planejavam nos dar esses aviões”, disse Victoria Nuland, subsecretária de Estado para assuntos políticos, ao Comitê de Relações Exteriores do Senado neste mês. Ela caracterizou a oferta pública incomum da Polônia como um “movimento surpresa dos poloneses”.

Preocupação com refugiados

Mas o desafio mais urgente pode ser o deslocamento e a fuga de tantos ucranianos. Amy Gutmann, embaixadora dos EUA na Alemanha, disse a repórteres na segunda-feira em Berlim que o governo Biden tem a intenção de “garantir que a preocupação e o interesse dos EUA em ajudar com a situação dos refugiados estejam no foco”.

Gutmann disse que os Estados Unidos estão preparados para aliviar o fardo da Europa ao receber refugiados, mas que muitos dos que fogem dos combates podem querer permanecer mais próximos da Ucrânia na esperança de eventualmente voltar para casa.

Refugiados fugindo da Ucrânia dormem em abrigo improvisado em um ginásio da Moldávia Foto: Vladislav Culiomza/Reuters

“A maioria dos refugiados quer voltar, se puder, quando puder”, disse a embaixadora. “E a maioria não quer se mudar para mais longe de casa do que precisa. Dito isso, sei que há uma disposição por parte dos EUA de aceitar refugiados ucranianos se eles quiserem.”

Gutmann elogiou a cooperação entre os Estados Unidos e a Europa na resposta à agressão do Kremlin, dizendo que os americanos sentem uma “responsabilidade especial” de ajudar a Ucrânia, embora “estejamos mais isolados geograficamente do ataque de Putin”.

Empresa francesa deixará de comprar petróleo da Rússia

Enquanto os países planejam mais sanções econômicas contra a Rússia, a TotalEnergies, empresa francesa de petróleo e gás, disse nesta terça-feira que deixará de comprar petróleo russo até o final do ano e interromperá mais investimentos em projetos no país. A medida afeta a economia russa e fortalece o objetivo dos países ocidentais para enfraquecer o país devido à invasão na Ucrânia.

A TotalEnergies disse que “iniciou a suspensão gradual de suas atividades na Rússia, garantindo a segurança de suas equipes”. A empresa já havia dito no dia 1º de março que interromperia novos investimentos russos.

O anúncio desta terça-feira expandiu a declaração inicial. A TotalEnergies afirmou que não renovaria contratos de compra de petróleo e produtos derivados e disse que interromperia todas as compras as compras até o final do ano. A empresa também vai deixar de fornecer investimentos para novos projetos na Rússia.

Imagem mostra extração de petróleo na Alemanha, nesta terça-feira, 22. Com a invasão russa na Ucrânia, diversos países - entre eles a Alemanha - buscam se tornar menos dependente da energia russa Foto: Sascha Steinbach / EFE

As ações da empresa de energia desde a invasão ilustram os desafios para empresas e formuladores de políticas europeus do setor energético. A Europa depende da energia da Rússia, que é um dos maiores fornecedores mundiais de petróleo e gás.

A própria TotalEnergies está em uma posição difícil. A empresa disse em seu comunicado que foi acusada de “cumplicidade em crimes de guerra” por continuar trabalhando na Rússia. Ao mesmo tempo, seus negócios russos, especialmente investimentos em gás natural liquefeito, têm sido uma parte importante da estratégia futura da empresa e algo que ela tem relutado em renunciar completamente.

Comprar energia da Rússia também é uma prática estabelecida que será difícil de abandonar. A TotalEnergies foi um dos maiores compradores de carregamentos de petróleo russo em 2021, com média de 186 mil barris por dia, segundo dados da Kpler, uma empresa de pesquisa. A empresa já alertou que as medidas podem ter um impacto na disponibilidade de um ingrediente para o diesel que já está em falta globalmente.

Lidar com as sanções econômicas e a dependência da energia russa é um dos maiores desafios para as nações europeias que se opõem à guerra. Os líderes têm pedido uma resolução diplomática entre Rússia e Ucrânia e alertado para as consequências no setor energético e alimentício do mundo. /NEW YORK TIMES