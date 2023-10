Biden planeja encontro com líder chinês Xi Jinping na Califórnia

A Casa Branca começou a fazer planos para uma reunião em novembro, em São Francisco, entre o presidente Biden e o líder chinês Xi Jinping — uma tentativa de estabilizar o relacionamento entre os dois países mais poderosos do mundo, de acordo com altos funcionários do governo.

“Está bem definido” que haverá uma reunião, disse um funcionário do governo, falando sob condição de anonimato porque o compromisso ainda não foi anunciado formalmente. “Estamos iniciando o processo” de planejamento, disse a autoridade.

Uma segunda autoridade sênior do governo disse que Biden está ansioso para se encontrar com Xi, mas que “nada foi confirmado ainda”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, se reúne com o presidente chinês, Xi Jinping, à margem da cúpula dos líderes do G20 em Bali, Indonésia, em 14 de novembro de 2022. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Os planos serão definidos depois que o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, for a Washington nas próximas semanas, disseram autoridades do governo.

A reunião presencial seria a primeira entre os líderes das duas maiores economias desde que se encontraram à margem da cúpula do Grupo dos 20 em Bali, Indonésia, em novembro passado. Lá, os dois presidentes enfatizaram a importância da diplomacia face a face e expressaram esperança de que poderiam colocar as relações EUA-China de volta nos trilhos.

Continua após a publicidade

Mas depois que Biden ordenou o abate de um balão espião chinês que sobrevoou o território continental dos Estados Unidos em fevereiro, os laços se desgastaram ainda mais.

Em um esforço para reatar o relacionamento, quatro altos funcionários do governo Biden viajaram nos últimos meses para Pequim, incluindo o Secretário de Estado Antony Blinken, a Secretária do Tesouro Janet L. Yellen, a Secretária de Comércio Gina Raimondo e o enviado climático John F. Kerry. No mês passado, o assessor de segurança nacional Jake Sullivan manteve dois dias de conversas com Wang em Malta. A Casa Branca descreveu essas conversas como “francas, substantivas e construtivas”.

Mas as comunicações entre as principais autoridades militares americanas e suas contrapartes em Pequim permanecem congeladas, apesar das repetidas tentativas do lado americano. Em março, Xi acusou Washington de liderar um esforço do Ocidente para implementar “contenção, cerco e supressão da China” para retardar seu desenvolvimento.

Leia mais Tensões com a China avançam o sinal em disputa nos mares do Pacífico O governo das Filipinas prometeu uma abordagem mais agressiva em relação a China por conta das disputas marítimas entre os dois países desde a vitória do presidente Ferdinand Marcos Jr

E no mês passado, a principal agência de espionagem da China, o Ministério da Segurança do Estado, indicou em uma publicação enigmática e incomum em sua página de rede social WeChat que as perspectivas de uma cúpula entre Xi e Biden dependeriam de os Estados Unidos “demonstrarem sinceridade suficiente”. A agência de segurança geralmente não faz comentários públicos, especialmente sobre política externa.

Biden, por sua vez, fez comentários - de improviso em eventos de arrecadação de fundos ou em breves trocas de mensagens com repórteres - que irritaram Pequim. Em junho, em um evento de arrecadação de fundos, ele chamou Xi de “ditador” que não tinha conhecimento do balão espião e disse que o presidente chinês ficou “muito envergonhado” quando o balão foi abatido. Ele também observou que a China estava passando por “dificuldades econômicas reais”.

No entanto, Biden indicou repetidamente nos últimos meses que esperava se reunir com Xi — “em algum momento no futuro, no curto prazo”, disse ele em uma coletiva de imprensa em junho. No mês passado, Xi não compareceu à cúpula de líderes do G-20 em Nova Délhi, o que levou Biden a expressar sua decepção. Mas, acrescentou, “vou conseguir vê-lo”.

Continua após a publicidade

O presidente dos EUA, Joe Biden, fala virtualmente com o líder chinês Xi Jinping da Casa Branca em Washington, EUA, em 15 de novembro de 2021. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Em comentários à Assembleia Geral da ONU em Nova York no mês passado, ele enfatizou seu desejo de “gerenciar com responsabilidade a concorrência” entre os dois países para evitar conflitos. “Somos a favor da redução de riscos”, disse ele, “não da dissociação com a China”.

Os observadores da China consideraram a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em São Francisco como o cenário para a reunião. O fato de Xi não comparecer, depois de sua ausência no G-20 e de ter se esquivado de um discurso em uma cúpula de nações em desenvolvimento em agosto, seria uma má impressão, disse Danny Russel, ex-assessor da Casa Branca para a Ásia no governo Obama. “As pessoas chegarão à conclusão de que os problemas econômicos e políticos internos são grandes demais”, disse ele. “Há um custo para ele não ir.”

A Embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As autoridades do governo Biden estão dando continuidade aos planos para uma reunião na APEC. Os chineses, disse o funcionário dos EUA, “querem fazer isso”. A Casa Branca, no entanto, decidiu que impedirá a participação do principal funcionário do governo de Hong Kong, John Lee. Lee e 10 outras autoridades chinesas e de Hong Kong foram sancionadas por Washington em 2020 após implementarem uma lei de segurança nacional repressiva, imposta por autoridades em Pequim.

Russel, agora vice-presidente de segurança internacional e diplomacia do Asia Society Policy Institute, disse que a única coisa que os dois líderes têm em comum é o desejo de estabilizar os laços e evitar “alguma crise ou briga internacional” que possa interferir em suas agendas domésticas. “Mas nenhum dos dois está disposto a fazer concessões substanciais”, disse ele. “Portanto, qualquer efeito calmante que uma reunião possa ter será tático e temporário.”

Veja também Como a crise econômica da China ameaça o controle de Xi Jinping sobre o país; entenda China desacelera e desafio econômico ameaça agenda do presidente Xi Jinping após uma década no poder

Continua após a publicidade

Ainda assim, acrescentou, mesmo isso seria “uma melhoria”.

Pequim tem pressionado os Estados Unidos a flexibilizar os controles de exportação de tecnologias importantes, como semicondutores avançados. Raimondo, em agosto, disse que rejeitou um apelo de autoridades chinesas para rescindir o acordo de comércio exterior.

Outras áreas de discussão esperadas entre os dois líderes são a repressão da China a empresas estrangeiras após a expansão de uma lei de contraespionagem e a libertação de americanos detidos.

Além das diferenças em relação às políticas econômicas protecionistas, a crise de opioides dos EUA é um provável tema de tensão entre os dois líderes. A maior parte do fentanil, um opioide sintético que é a principal causa de morte de americanos com idades entre 18 e 45 anos, é fabricada no México usando precursores químicos da China.

Depois que a deputada Nancy Pelosi (D-Calif.), então presidente da Câmara dos Deputados, visitou Taiwan em agosto de 2022, Pequim anunciou que estava congelando a cooperação de combate ao narcotráfico e de aplicação da lei com Washington. Os Estados Unidos pressionaram a China a retomar a cooperação, ao mesmo tempo em que também aplicaram sanções a alguns traficantes e indivíduos baseados na China.