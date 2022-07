Biden pode declarar emergência climática ainda esta semana para destravar agenda ambiental

WASHINGTON - O presidente Joe Biden está considerando declarar uma emergência climática nacional ainda nesta semana, enquanto busca salvar sua agenda ambiental após as negociações paralisadas no Capitólio, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto que falaram sob condição de anonimato para discutir deliberações privadas.

A possível medida ocorre dias depois que o senador Joe Manchin III disse aos líderes democratas que não apoia os esforços de seu partido para avançar um pacote econômico amplo que inclui bilhões de dólares para combater o aquecimento global. Se uma emergência for invocada, poderá capacitar o governo Biden em seus esforços para reduzir as emissões de carbono e promover energia mais limpa.

Antecipando um possível anúncio, Biden deve viajar para Somerset, Massachusetts, para fazer um discurso sobre as mudanças climáticas na próxima quarta-feira, 20. O presidente pretende falar sobre “enfrentar a crise climática e aproveitar a oportunidade de um futuro de energia limpa para criar empregos e reduzir custos para as famílias”, anunciou a Casa Branca na manhã desta terça-feira, 19.

O presidente Joe Biden no gramado da Casa Branca em 12 de julho Foto: Bill O'Leary/The Washington Post

Dois dos indivíduos com conhecimento das discussões disseram também que esperam que o presidente anuncie uma série de ações adicionais destinadas a reduzir as emissões do aquecimento do planeta. O escopo e o tempo exatos de quaisquer anúncios permanecem em fluxo.

“O presidente deixou claro que se o Senado não agir para enfrentar a crise climática e fortalecer nossa indústria doméstica de energia limpa, ele o fará”, disse um funcionário da Casa Branca, que pediu anonimato para descrever as deliberações, em comunicado na segunda-feira. “Estamos considerando todas as opções e nenhuma decisão foi tomada.”

Jared Bernstein, um dos principais conselheiros econômicos da Casa Branca, enfatizou aos repórteres em uma entrevista coletiva no início do dia que Biden “lutaria agressivamente para atacar as mudanças climáticas”.

“Acho que, realisticamente, há muito que ele pode fazer e muito que ele fará”, disse Bernstein.

Os principais assessores de Biden estão debatendo o melhor curso de ação, já que outra onda de calor punitiva caiu nesta semana no centro dos Estados Unidos e um padrão climático semelhante está quebrando recordes de temperatura em toda a Europa . Muitos democratas pediram à Casa Branca nos últimos dias que use seus poderes para enfrentar o aquecimento global, à medida que as esperanças de uma ação do Congresso diminuíram.

“Este é um momento importante. Provavelmente não há nada mais importante para nossa nação e nosso mundo do que os Estados Unidos conduzirem uma transição ousada e energética em sua economia energética de combustíveis fósseis para energia renovável”, disse o senador do Oregon, Jeff Merkley, a repórteres na segunda-feira.

Citando o impasse, Merkley acrescentou: “Isso também liberta o presidente de esperar que o Congresso aja”.

O senador pela Virgínia Ocidental, Joe Manchin, em foto de arquivo Foto: Tom Williams/AP

Não está claro como, exatamente, Biden planeja proceder se optar por declarar uma emergência climática, o que o líder da maioria no Senado, Charles E. Schumer, de Nova York, o exortou a fazer poucos dias depois que o presidente assumiu o cargo no ano passado.

Alguns ativistas climáticos instaram a Casa Branca nos últimos meses a implantar uma declaração de emergência com o máximo efeito , argumentando que permitiria ao presidente interromper as exportações de petróleo bruto, limitar a perfuração de petróleo e gás em águas federais e direcionar agências, incluindo o Federal Emergency Management. Agência para impulsionar as fontes de energia renovável.

Mas o presidente enfrenta um difícil ato de equilíbrio ao tentar calibrar sua resposta a um planeta em aquecimento com a recente realidade econômica dos altos preços do gás. As políticas podem ajudar na busca de Biden de reduzir pela metade as emissões dos EUA até o final da década em comparação com os níveis de 2005, embora ainda estejam aquém do que Biden pretendia promulgar por meio de seu plano econômico anterior, conhecido como Build Back Better.

Qualquer nova ação executiva sobre o clima também pode enfrentar um formidável desafio judicial, o que pode afetar o futuro das regulamentações ambientais. No mês passado, a Suprema Corte reduziu os poderes do governo federal para regular as emissões de carbono das usinas.

O próprio presidente levantou a perspectiva de uma ação executiva sobre as mudanças climáticas na semana passada, quando as negociações fracassaram entre os líderes democratas e Manchin sobre o que pode ter sido a maior infusão de gastos relacionados ao clima na história dos EUA.

Inicialmente, os democratas esperavam investir mais de US$ 500 bilhões em novos programas para reduzir as emissões e apoiar novas tecnologias, incluindo veículos elétricos, antes de Manchin levantar objeções ao Build Back Better Act. A oposição da Virgínia Ocidental provou ser politicamente fatal, uma vez que os legisladores do partido exigem seu voto para avançar qualquer projeto de lei usando o processo conhecido como reconciliação - uma tática que permite aos democratas evitar uma obstrução do Partido Republicano na Câmara estreitamente dividida.

Os democratas logo começaram a repensar seus planos, de olho no que poderia ter sido US$ 300 bilhões em investimentos focados no clima em uma tentativa de satisfazer Manchin. Mas o senador moderado, que representa um estado com muito carvão, disse na semana passada que não poderia apoiar as tentativas de seu partido de avançar com esses gastos este mês em meio à inflação recorde.

Manchin mais tarde expressou uma abertura para enfrentar as mudanças climáticas, mas disse que só o faria depois de ver outra rodada de indicadores no próximo mês. Mas muitos democratas disseram que não queriam correr o risco, deixando-os sem escolha a não ser engavetar seus planos completamente – e concentrar sua atenção nas propostas de assistência médica que Manchin apoia.

Outros pediram outra rodada de engajamento com o senador, citando o fato de que a ação executiva por si só pode não ser suficiente.

O senador Ron Wyden do Oregon, líder do Comitê de Finanças do Senado, focado em impostos, disse em comunicado na segunda-feira que os legisladores pelo menos deveriam explorar a renovação de créditos fiscais que impulsionem a tecnologia mais limpa.

“Embora eu apoie fortemente uma ação executiva adicional do presidente Biden, sabemos que uma enxurrada de processos republicanos se seguirá”, disse Wyden. “A legislação continua sendo a melhor opção aqui. A crise climática é a questão do nosso tempo e devemos manter nossas opções em aberto.”