Biden propõe mudanças no calendário de primárias democratas para valorizar diversidade do partido

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu aos líderes do Comitê Nacional Democrata que tornassem a Carolina do Sul o primeiro Estado a realizar as primárias do partido no país, seguido por New Hampshire e Nevada uma semana depois. Subsequentes primárias seriam realizadas na Geórgia e Michigan nas semanas seguintes, de acordo com os democratas informados sobre os planos.

A decisão tectônica de refazer radicalmente o calendário de indicações presidenciais de seu partido para 2024 foi um choque para membros do partido e líderes estaduais que vinham fazendo lobby nas últimas semanas para ganhar um lugar no calendário inicial, que historicamente atrai milhões de dólares em gastos de candidatos e atenção.

A proposta provavelmente obterá a aprovação das autoridades democratas, dado o apoio do líder do partido. Ao romper com décadas de tradição, a ação de Biden pretende sinalizar o compromisso de seu partido em aumentar a variedade e diversidade - demográfica, geográfica e econômica - no processo inicial de indicação. Iowa, um Estado predominantemente branco que historicamente realiza o primeiro caucus democrata e teve problemas embaraçosos para tabular os resultados em 2020, não teria um papel inicial no plano de Biden.

Joe Biden e sua mulher, Jill, durante o caucus de Iowa nas eleições de 2020; presidente quer mudar calendário eleitoral democrata. Foto: Jordan Gale/The New York Times - 03/02/2020

“Devemos garantir que os eleitores de cor tenham voz na escolha de nosso candidato muito mais cedo no processo e durante toda a janela inicial”, escreveu Biden em uma carta aos membros do Comitê de Regras e Estatutos, que deveria ser entregue na noite desta quinta-feira.

“Como eu disse em fevereiro de 2020, você não pode ser o candidato democrata e vencer uma eleição geral a menos que tenha um apoio esmagador de eleitores de cor – e isso inclui eleitores negros, pardos e asiáticos americanos e das ilhas do Pacífico”.

O novo calendário percorre os Estados que foram fundamentais para a vitória de Biden na luta pela indicação e nas eleições gerais de 2020, sugerindo que ele está levando a sério suas declarações públicas sobre a intenção de buscar a reeleição. Na carta de quinta-feira, Biden disse a colegas democratas que não queria vincular o partido ao mesmo calendário em 2028.

“O Comitê de Regras e Estatutos deve revisar o calendário a cada quatro anos, para garantir que continue refletindo os valores e a diversidade de nosso partido e de nosso país”, escreveu ele.

Espera-se que o plano enfrente resistência dos republicanos - incluindo possivelmente governadores, líderes legislativos ou secretários de Estado - em New Hampshire, Geórgia e Nevada, já que os democratas não terão a capacidade de mudar unilateralmente as datas das primárias estabelecidas pelo Estado no próximo ano. O Partido Republicano já se comprometeu com a ordem tradicional para 2024, permitindo que quatro Estados saiam antes de todos os outros: Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul.

O governador de New Hampshire, o republicano Chris Sununu, disse anteriormente que seu Estado realizará sua disputa primária antes de qualquer outra primária no país, conforme exigido pela lei estadual. Nas últimas regras aprovadas, os democratas deram a seu presidente o poder de destituir delegados, debater e acessar dados de candidatos que fazem campanha de candidatos ainda não liberados. O presidente também tem o poder de destituir as delegações estaduais da convenção de indicação se elas desafiarem as regras do partido.

“Esta é uma decisão baseada em princípios. Fundamentalmente, ele sentiu que esta era uma oportunidade”, disse um conselheiro de Biden, que falou sob condição de anonimato para descrever mais abertamente a decisão do presidente de priorizar estados com eleitorados mais diversos. “Ele fez isso com a Suprema Corte. Ele fez isso com seu gabinete e sua administração. Ele apenas sentiu que era muito importante.”

O plano deve ser ratificado pelo Comitê de Regras e Estatutos (RBC, pelas siglas em inglês), que se reunirá na sexta-feira e no sábado em um hotel de Washington, e depois aprovado pelo Comitê Nacional Democrata em fevereiro, disseram autoridades democratas.

Nas últimas semanas, Biden conversou pessoalmente com autoridades de Nevada, New Hampshire e Michigan sobre seus planos. Ele falou na quarta-feira com os co-presidentes do RBC, James Roosevelt Jr. e Minyon Moore, sobre seu plano.

Os democratas seniores começaram a se reunir em público em março para discutir a reformulação do calendário de indicações, depois que altos funcionários próximos a Biden deixaram claro seu descontentamento com as convenções de Iowa, um estado que evitou a campanha de Biden e teve dificuldade para contar os resultados em 2020.

Ao lado de Kamala Harris, o presidente Joe Biden participa de evento do Partido Democrata em Washington. Foto: Samuel Corum/Getty Images/AFP - 10/11/2022

Os democratas disseram estar preocupados sobre a quantidade de dinheiro e esforço que os democratas estavam gastando em um estado que se tornou menos competitivo nas eleições gerais e não reflete a diversidade do partido e do país. Os caucus, realizados à noite durante a semana, também garantem uma participação mais limitada do que uma primária.

Nos últimos ciclos, Iowa foi o primeiro para os democratas, seguido por New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul. Iowa deve realizar o primeiro caucus de indicação do país sob a lei estadual atual. Em sua carta ao RBC, Biden disse que não acreditava que caucuses deveriam ser permitidos nos esforços de indicação democrata.

Os democratas do Iowa não disseram se seguirão em frente com o primeiro caucus do país com os republicanos, se forem retirados da ordem de indicação por seu partido. Eles também podem realizar um caucus de indicação, que atualmente planejam realizar pelo correio, depois que o restante do país aderir ao processo de indicação.

No início deste ano, os dirigentes do partido adotaram diretrizes para reformular o calendário que priorizaria os Estados que se comprometessem a realizar primárias, demonstrassem competitividade nas eleições gerais e fossem demograficamente diversos.

Eles também estabeleceram uma meta de incluir pelo menos um Estado da Nova Inglaterra, do Sul, do Centro-Oeste e das regiões ocidentais do país. Mas eles também reconheceram que a visão de Biden figuraria com destaque em sua decisão final. Dezesseis Estados e Porto Rico finalmente fizeram apresentações a autoridades democratas sobre por que deveriam entrar no início do processo.

Os democratas em Michigan dizem que poderão mudar a data das primárias, dado o controle total do governo estadual. Os democratas de Nevada também estão otimistas de que conseguirão controlar a data das primárias, apesar da eleição do novo governador republicano que assumirá o cargo no ano que vem. A decisão marcou uma decepção para os democratas em Minnesota, que fizeram campanha agressiva para serem escolhidos em vez de Michigan como o substituto do Meio-Oeste no lugar de Iowa.

“Entrei na política por causa dos direitos civis e da possibilidade de transformar nossa união imperfeita em algo melhor”, escreveu Biden ao RBC na quinta-feira. “Durante 50 anos, o primeiro mês do nosso processo de nomeação presidencial tem sido uma parte importante do programa democrático, mas é hora de atualizar esse processo para o século 21.”