Biden sanciona lei bipartidária que restringe acesso de pessoas perigosas a armas de fogo nos EUA

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou neste sábado, 25, um projeto de lei bipartidário sobre segurança de armas, a primeira grande reforma federal sobre armas em três décadas, dias depois que a Suprema Corte expandiu os direitos de americanos portarem armas em espaços públicos. A lei aprovada hoje visa impedir o acesso às armas de fogo por pessoas consideradas perigosas.

Biden assinou o projeto de lei um dia depois de ser aprovado na Câmara e dois dias depois de ser aprovado no Senado, onde um pequeno grupo bipartidário de senadores trabalhou para chegar a um acordo que poderia quebrar uma obstrução republicana, um obstáculo que há muito tempo frustra qualquer esforço para mudar as leis de armas.

“Este é um dia monumental”, disse Biden na Casa Branca, ao lado de sua esposa Jill. “Se Deus quiser, vai salvar muitas vidas.”

O presidente dos EUA, Joe Biden, se prepara para assinar a lei que aumenta o controle de armas, da Sala Roosevelt da Casa Branca, em Washington, EUA, 25 de junho de 2022 Foto: Elizabeth Frantz/Reuters

A nova legislação inclui disposições para ajudar os estados a manter as armas fora das mãos daqueles considerados perigosos para si ou para outros e bloqueia a venda de armas para os condenados por abusar de parceiros íntimos. Mas, diferente do que os Democratas queriam, a nova lei não proíbe a venda de fuzis de assalto ou revistas de alta capacidade.

A lei dá alguns passos na verificação de antecedentes, permitindo o acesso, pela primeira vez, a informações sobre crimes significativos cometidos por jovens. Também reprime a venda de armas para compradores condenados por violência doméstica.

Ela fornece novo financiamento federal para estados que administram leis de “bandeira vermelha” destinadas a remover armas de pessoas consideradas perigosas. A legislação também visa fornecer financiamento para serviços de saúde mental e iniciativas de segurança escolar.

Biden disse que sediaria um evento em julho para vítimas de violência armada para marcar a assinatura do projeto de lei. “A mensagem deles para nós era fazer algo... hoje fizemos”, disse Biden.

Ataques recentes

A aprovação da legislação ocorreu um mês depois que um terrível tiroteio em massa em uma escola primária em Uvalde, Texas, deixou 19 crianças e dois professores mortos, já que o país já estava se recuperando de um ataque racista em um supermercado em Buffalo.

E embora Biden tenha reconhecido que o projeto de lei ficou muito aquém das medidas abrangentes de controle de armas que ele havia defendido, ele observou que incluía algumas prioridades há muito procuradas.

Momentos antes de sancionar o projeto de lei, Biden contou ter encontrado familiares de vítimas de violência armada em Uvalde, Texas, Parkland, Flórida, e Newtown, Connecticut, e dezenas de comunidades enlutadas no meio.

“A mensagem deles para nós era fazer alguma coisa”, disse Biden. “Quantas vezes você ouviu isto? Apenas faça algo. Pelo amor de Deus, apenas faça alguma coisa. Mas hoje conseguimos.”

A lei de controle de armas é a lei mais importante do gênero nas últimas três décadas, embora Biden tenha admitido que não faz tudo o que ele quer – ou tudo o que os defensores pediram.

O projeto foi aprovado na Câmara de forma esmagadora nas linhas partidárias, 234 a 193, sem deserções democratas. Quatorze republicanos votaram a favor, incluindo o deputado republicano Tony Gonzales, que representa Uvalde, a cidade que agora abriga o segundo maior tiroteio em massa em escolas da história dos EUA.

Porte de armas

A Suprema Corte declarou na última quinta-feira, 23, pela primeira vez que a Constituição dos EUA protege o direito de um indivíduo de portar uma arma em público para autodefesa. O controle de armas tem sido uma questão de divisão no país, com várias tentativas de colocar novos controles sobre as vendas de armas falhando repetidamente.

A votação foi de 6 a 3, com os juízes conservadores do tribunal na maioria e os juízes liberais em dissidência. O tribunal considerou que a lei do estado de Nova York, promulgada em 1913, violava o direito de uma pessoa de “manter e portar armas” sob a Segunda Emenda da Constituição.

Membros democratas da Câmara dos Representantes aplaudem e se abraçam após a lei ser aprovada na Câmara em 24 de junho de 2022 em Washington, DC Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

O presidente Biden também repetiu suas críticas à decisão da Suprema Corte, que na sexta-feira, 24, eliminou o direito constitucional ao aborto em todo o país, e disse que seu governo se concentraria em como os estados implementariam a decisão e garantiriam que não violassem outras leis.

“A Suprema Corte está quebrada? A Suprema Corte tomou algumas decisões terríveis”, disse Biden. “Jill e eu sabemos como a decisão é dolorosa e devastadora para tantos americanos e quero dizer tantos americanos. Vamos tomar medidas para proteger os direitos das mulheres e a saúde reprodutiva”.

O movimento pelo controle de armas acontece em um momento tumultuado em Washington. Celebrações no Capitólio pela quebra de um impasse de 30 anos no controle de armas aconteceram ao mesmo tempo em que protestos aconteciam a uma curta caminhada em frente ao mais alto tribunal do país./REUTERS, NYT e W.POST