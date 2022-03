Biden se encontra com o presidente da Polônia e com líder da oposição belarussa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou neste sábado, 26, com o presidente polonês Andrzej Duda em Varsóvia, na última agenda de sua viagem à Europa na intenção de reforçar a aliança da Otan. Fotos mostram os dois presidentes em uma cerimônia de chegada do lado de fora do Palácio Presidencial, ladeados por soldados em uniformes cerimoniais.

Uma banda militar tocou os hinos nacionais dos EUA e da Polônia e parte dos militares aproveitaram para demonstrar apoio aos presidentes, segundo os relatos. “Salve o presidente”, gritavam.

Após o seu discurso neste sábado, Biden se reuniu com o líder da oposição belarussa Sviatlana Tsikhanouskaia, segundo a Casa Branca. “Ele a agradeceu por comparecer ao seu discurso em Varsóvia esta noite”, disse o comunicado do governo americano.

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa de cerimônia na Polônia neste sábado, 26, ao lado do presidente polonês Andrzej Duda Foto: Evan Vucci / AP

Ainda de acordo com a Casa Branca, Biden ressaltou no encontro o apoio contínuo dos Estados Unidos à população de Belarus “na defesa e no avanço dos direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão e eleições livres e justas”.

O presidente belarusso Alexander Lukashenko é um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin.

A visita do presidente norte-americano à Polônia reflete a posição do país no centro da crise da Ucrânia, já que mais de 2,5 milhões de refugiados ucranianos buscaram segurança na Polônia desde o início do conflito.

A Polônia faz fronteira com a Ucrânia e com o enclave russo de Kaliningrado e hospeda tropas da OTAN em suas bases militares.

Na quarta-feira, 23, o governo polonês anunciou a expulsão de 45 diplomatas russos acusados de serem espiões, como uma resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia e às políticas da Rússia em relação à Polônia e seus aliados. /WASHINGTON POST