Biden superou expectativas, mas maioria republicana será pedra no sapato; leia análise

Publicidade

WASHINGTON - Com o resultado parcial das eleições, o presidente americano, Joe Biden, apareceu na Sala Roosevelt da Casa Branca. Ali, com pizza, assessores estavam comemorando uma noite melhor do que o esperado. Depois, Biden voltou para os aposentos da família para fazer ligações e parabenizar candidatos vitoriosos. Para um presidente que esperava uma derrota devastadora nas eleições de meio do mandato, os resultados de terça-feira foram um grande alívio.

Leia também Eleições nos EUA: o que está em jogo e como elas afetam Trump e Biden

Mas quando Biden acordou na quarta-feira, ele ainda enfrentava a perspectiva preocupante de uma Câmara controlada pelos republicanos pelos próximos dois anos, mesmo que os democratas mantenham a maioria no Senado. Enquanto o presidente parecia ter superado as probabilidades históricas de derrotas, minimizando as perdas de seu partido, os republicanos estavam prontos para tomar uma, se não as duas Casas, colocando em risco sua ambiciosa agenda legislativa em um presságio de uma nova era de conflitos com oponentes munidos com o poder das intimações.

Os resultados mistos das eleições de meio de mandato levarão dias ou semanas para se desenrolar, à medida que a contagem continua nos principais Estados e um segundo turno do na disputa pelo Senado na Geórgia. Pode levar ainda mais tempo para determinar definitivamente o que esses resultados significarão para o restante da presidência de Biden.

De qualquer forma, o democrata obteve o melhor resultado de meio de mandato de qualquer presidente em 20 anos, evitando a “onda vermelha” que muitos estrategistas de ambos os partidos previram, mesmo que isso pudesse deixá-lo com um Congresso mais hostil e perspectivas incertas para avançar suas prioridades pelo restante de seu mandato.

Presidente Joe Biden concede entrevista coletiva após as eleições de meio de mandato nos EUA Foto: Doug Mills/The New York Times - 09/11/2022

As eleições não foram um mandato claro para Biden, mas também não foram o repúdio que muitos de seus antecessores sofreram durante as eleições de meio de mandato. Um presidente envelhecido às vezes visto como frágil ou confuso e prejudicado pela inflação mais alta em quatro décadas, uma guerra no exterior abalando os mercados de energia e os números anêmicos das pesquisas de alguma forma superaram as expectativas de qualquer maneira - outro capítulo na narrativa ao longo da vida de Biden de resiliência teimosa diante da adversidade .

Continua após a publicidade

Os resultados podem encorajar o presidente a buscar a reeleição e, por enquanto, silenciar as vozes dissidentes dentro de seu partido que estão trabalhando a possibilidade de um outro nome para 2024, enquanto Biden se aproxima de seu aniversário de 80 anos no fim deste mês.

“Os cemitérios políticos estão cheios daqueles que o subestimaram”, disse Paul Begala, que foi um dos principais conselheiros do presidente Bill Clinton. “Quantas vezes em 2020 eles o subestimaram?”, disse. “A política é um negócio incerto. Mas uma constante permanece: Joe Biden será subestimado”.

Além disso, as eleições podem minar seu antigo e futuro oponente, o ex-presidente Donald Trump, que assistiu com frustração como os principais aliados foram derrotados e seu próprio rival mais forte para a próxima indicação republicana, o governador Ron DeSantis, conquistou uma impressionante vitória na Flórida. Mesmo que Trump insinue que vai entrar na corrida de 2024 na próxima semana para recuperar seu antigo cargo, pesquisas de boca de urna mostraram que mesmo um não popular Biden retém significativamente mais apoio público do que seu antecessor.

Biden concedeu uma entrevista coletiva na quarta-feira para discutir as eleições antes de deixar a cidade nesta quinta-feira, 10, para uma viagem ao exterior que lhe permitirá enfatizar seu papel como líder mundial acima dos problemas domésticos. Ele irá para uma série de reuniões com líderes internacionais no Egito, Camboja e Indonésia com mais apoio interno que o previsto, permitindo que ele evite a percepção de um presidente em apuros em casa.

Mas ele pode voltar a uma realidade menos inebriante do que a exuberância democrata que agora eletriza o partido. Se os republicanos obtiverem o número de cadeiras necessárias para garantir a Câmara, como atualmente projetado, não apenas poderão bloquear as principais iniciativas legislativas de Biden, mas também terão o poder de tentar forçar o presidente a fazer concessões em alguns áreas políticas.

Continua após a publicidade

Enquanto Biden permanece armado com uma caneta de veto, o caminho para manter as portas do governo abertas e evitar o calote da dívida nacional pode passar pelo deputado Kevin McCarthy, da Califórnia, o líder republicano que pretende se tornar presidente. O deputado Jim Jordan, de Ohio, o incendiário aliado de Trump definido para assumir o Comitê Judiciário da Câmara, teria poder para investigar o governo Biden.

Os democratas estão em melhor posição para manter o Senado, mas isso se reduzirá a algumas corridas pendentes e possivelmente terá de esperar até o segundo turno da eleição de 6 de dezembro na Geórgia. A perda do Senado não apenas complicaria ainda mais as aspirações legislativas de Biden, mas também dificultaria seus esforços para confirmar funcionários de seu governo e juízes para a bancada federal, até possivelmente um juiz da Suprema Corte, caso surgisse uma vaga.

Oposição como adversário

Os ventos contrários históricos que Biden enfrentou na terça-feira foram poderosos. Apenas três vezes desde as primeiras eleições para o Congresso após a 2ª Guerra a inflação foi tão alta às vésperas uma votação nacional - em 1974, 1978 e 1980 - e nos três casos o partido do presidente em exercício perdeu entre 15 e 48 assentos na Câmara.

Dado esse histórico e os fracos índices de aprovação de Biden, a possibilidade de que as eleições republicanas na Câmara este ano possam ser mantidas entre 10 e 20 assentos parecia uma vitória, especialmente em comparação com as perdas de presidentes recentes. Os democratas de Clinton perderam 54 assentos na Câmara em 1994, os republicanos de George W. Bush perderam 31 assentos em 2006, o partido de Barack Obama perdeu 64 assentos em 2010 (um “golpe”) e os republicanos de Trump perderam 42 cadeiras em 2018.

Pesquisas de boca de urna na terça-feira mostraram que, por mais fracas que tenham sido as avaliações de Biden, elas continuam mais fortes que as de Trump. Entre os eleitores entrevistados por pesquisas da CNN, 44% expressaram aprovação de Biden em comparação com 39% que tinham uma opinião favorável de Trump.

Continua após a publicidade

Para Biden, poderia haver uma vantagem em ter o controle republicano no Capitólio, permitindo que ele usasse a oposição como um adversário, assim como Clinton e Obama fizeram após suas derrotas no meio do mandato. Ambos os presidentes empregaram uma mistura de confronto e compromisso para se recuperar dessas perdas e conquistar a reeleição dois anos depois.

Assessores de Biden insistem que há áreas potenciais de cooperação mesmo com os republicanos dominados por Trump de hoje, com foco em questões que estão no topo das listas de prioridades de ambos os partidos, como combater o abuso de opiáceos, impor novos regulamentos a grandes empresas de tecnologia e combater o crime. E alguns republicanos sinalizaram na noite de terça-feira que gostariam de encontrar áreas em comum.

“Se for um governo dividido, talvez algo de bom possa resultar disso”, disse o senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul e um dos aliados mais próximos de Trump, à NBC News.

Mas o padrão histórico de acordos bipartidários pode ser menos relevante em uma era de extremos. Embora Biden tenha um histórico de trabalhar com ambos os lados, a próxima legislação republicana na Câmara será ainda mais dominada por aliados de Trump. E se Trump fizer campanha para a Casa Branca, ele provavelmente os incitará a resistir ao presidente em exercício a todo momento.

“Antes, podia-se ler esse meio-termo como um sinal de que o país queria cooperação entre os dois partidos, em vez de um só governar”, disse Russell Riley, acadêmico especialista em presidência do Miller Center da Universidade da Virgínia. “Isso dificilmente parece plausível agora – seja na teoria ou na prática. O resultado de um governo dividido agora é mais parecido com colocar gladiadores armados na arena.”

Continua após a publicidade

E Biden enfrentaria resistência de alguns de seu próprio partido se ele ceder demais na visão deles sob o interesse do bipartidarismo. “Os eleitores enviaram uma mensagem clara de que os trabalhadores estão sofrendo e exigindo mais ação e não menos”, disse a deputada Pramila Jayapal, democrata do Estado de Washington e chefe do Caucus Progressista no Congresso, na quarta-feira. “Essa é a grande lição da noite passada, mantendo ou não a Casa.”

Nesse sentido, a parte de confronto da fórmula Clinton-Obama pode ser mais adequada. “Em termos das esperanças de Biden de ser reeleito, ele sabe por experiência própria que perder uma eleição de meio de mandato faz com que o presidente abrace uma contraofensiva – como Obama fez em 2011-2012 e Clinton em 1995-1996″, disse Michael Nelson, um professor de ciência política no Rhodes College e autor de vários livros sobre presidentes modernos. “Ajudaria se os republicanos exagerassem, como fizeram nos dois casos anteriores.”

Integrante da equipe do deputado republicano Kevin McCarthy acompanha a apuração dos votos: onda vermelha nas eleições legislativas não veio, e frustrou o partido Foto: Brendan Smialowski/AFP

Biden também tem muito trabalho a ser feito apenas para colocar em prática a legislação que ele aprovou no Congresso em seus dois primeiros anos, incluindo trilhões de dólares em gastos em infraestrutura, mudanças climáticas, saúde, indústria e outras áreas. Como os assessores imaginam, Biden pode passar grande parte dos próximos dois anos cruzando o país para cerimônias de inauguração.

De qualquer forma, os resultados das eleições podem dar a Biden espaço para respirar e decidir o que vem a seguir. Já o presidente mais velho da história americana, ele completa 80 anos no final deste mês, um marco que sua equipe não esperava, ele completaria 86 anos no final de um segundo mandato. A idade é o único fator que ele não pode mudar, e ele parece visivelmente mais lento e menos vigoroso do que em sua juventude.

Mas agora Biden pode ter mais liberdade para decidir e anunciar em seus próprios termos, talvez no Dia de Ação de Graças, mas possivelmente antes do discurso do Estado da União, provavelmente em fevereiro.

Anita Dunn, assessora especial do presidente, disse na quarta-feira que os resultados das eleições de meio de mandato não seriam determinantes. “Ele está onde sempre esteve – ele disse que pretende concorrer”, disse ela. “O resultado das eleições intermediárias nunca seria um fator decisivo aqui.” Mas também não o desencorajava.