Bilionário que estava no submarino que sumiu publicou fotos logo antes de expedição; veja

Sem contato desde domingo, 18, o submarino Titan segue desaparecido nas águas do Atlântico. Em uma expedição que duraria oito dias, a embarcação turística levava cinco pessoas para ver de perto os destroços do transatlântico Titanic, que afundou em 1912. Entre os passageiros, estava o bilionário britânico Hamish Harding, que publicou no Instagram as prováveis últimas imagens feitas antes da expedição iniciar.

Na perfil do Instagram @actionaviationchairman (presidente da Action Aviation, em tradução livre), Hamish escreveu que tinha muito orgulho em “finalmente anunciar que me juntei à OceanGate para sua missão RMS TITANIC, como especialista em missão no submarino descendo para o Titanic.”. Nas fotos, é possível ver o empresário assinando uma bandeira com o logo da expedição.

Hamish ainda destaca que a missão tripulada rumo aos destroços do transatlântico “provavelmente será a única de 2023″ por conta do “pior inverno em Newfoundland em 40 anos”. “Uma janela meteorológica acaba de se abrir e vamos tentar um mergulho amanhã”, escreveu o empresário em publicação feita no sábado, 17.

“Começamos a navegar de St. Johns, Newfoundland, Canadá, ontem e planejamos iniciar as operações de mergulho por volta das 4h da manhã de amanhã. Até lá temos muitos preparativos e briefings para fazer”, relatou. “Mais atualizações de expedição a seguir SE o tempo permitir!”, concluiu.

A conta no Instagram da Action Aviation, empresa de Harding, também publicou no domingo, 18, uma série de imagens que mostram os preparativos antes da tripulação mergulhar no mar. Nas fotos, é possível ver o britânico equipado com o uniforme da expedição e os passageiros chegando ao Titan, usando um bote.

“EXPEDIÇÃO TITANIC 2023. As 4 horas desta manhã início a Expedição Titanic - Missão 5 - com a OceanGate. O submarino teve um lançamento bem-sucedido, e Hamish está mergulhando nesse momento. Fiquem ligados para atualizações!”, escreveu a empresa.

Pouco tempo para buscas

O submersível Titan perdeu contato no domingo de manhã com um navio de pesquisa fretado no local de mergulho, cerca de 2 horas depois da expedição iniciar. Acredita-se que o submersível esteja equipado com apenas alguns dias de oxigênio.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos disse na manhã desta terça-feira, 20, que uma área “do tamanho de Connecticut” foi revistada até agora.

Foto divulgada pelo Instagram da Action Aviation mostra o submersível sendo preparado para a navegação em uma área remota do Atlântico, no domingo, 18 de junho. Foto: Action Aviation via AP

Mesmo que o Titan possa ser localizado, autoridades temem que recuperá-lo não será fácil. Isso ocorre em parte porque mesmo os melhores mergulhadores não conseguem ir com segurança mais do que algumas centenas de metros abaixo da superfície. Para recuperar objetos do fundo do mar, a Marinha dos EUA usa um veículo operado remotamente que pode atingir profundidades de 6 quilômetros. Mas os navios que transportam tal veículo normalmente não se movem mais rápido do que cerca de 30 quilômetros por hora, e os destroços do Titanic estão a 600 quilômetros da cosa de Newfoundland, no Canadá.

Além de Hamish Harding, estavam na embarcação o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman; e Paul-Henri Nargeolet, um especialista marítimo francês que já realizou mais de 35 mergulhos no local do naufrágio do Titanic e Stockton Rush, o diretor e fundador da OceanGate Expeditions./Com NYT.