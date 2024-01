WASHINGTON - A companhia aérea Alaska Airlines anunciou nesta quarta-feira, 24, que, a partir de sexta-feira, começará a operar novamente suas aeronaves Boeing do modelo 737-9 MAX, que haviam sido imobilizadas aguardando inspeção.

PUBLICIDADE Uma aeronave do modelo 737-9 MAX perdeu parte da fuselagem em pleno voo em 5 de janeiro e teve que retornar urgentemente ao aeroporto de origem em Portland. Não houve vítimas entre os passageiros e a tripulação, mas o incidente causou grande pânico. “Cada uma de nossas aeronaves só voltará a estar em serviço depois que rigorosas inspeções forem concluídas e cada uma for considerada apta para voar de acordo com os requisitos da FAA (Administração Federal de Aviação)”, disse em comunicado.

A Alaska Airlines informou que possui 65 aeronaves Boeing 737-9 MAX em sua frota. A pedido da FAA, segundo a empresa, seus técnicos de manutenção realizaram inspeções preliminares em 20 de seus 737-9 MAX há duas semanas. Os dados coletados foram fornecidos à FAA para análise subsequente.

Foto do National Transportation Safety Board mostra buraco onde havia plugue de porta que se soltou em pleno voo do Boeing 737-9 MAX operado pela Alaska Airlines. Foto: National Transportation Safety Board via AP

O órgão ordenou inspeções detalhadas nas portas, e a Alaska Airlines afirmou estar pronta para implementar essa diretiva. A companhia detalhou que sua prioridade é a segurança das aeronaves e dos passageiros, e esclareceu que cada inspeção pode levar até 12 horas por aeronave.

“Os primeiros 737-9 MAX retomarão os voos na sexta-feira, 26 de janeiro, e a cada dia mais aeronaves serão adicionadas à medida que as inspeções forem concluídas. Esperamos que as inspeções de todas as nossas aeronaves sejam concluídas na próxima semana”, concluiu sua mensagem. / EFE

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.