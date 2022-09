Bolsonaro confirma presença no funeral de Elizabeth II e pretende usar imagens no horário eleitoral

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença no funeral da rainha Elizabeth II, que vai ocorrer no dia 19 de setembro, em Londres, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. De acordo com fontes próximas ao presidente, pesou para a decisão a possibilidade de o candidato à reeleição poder fazer imagens para a propaganda eleitoral.

A rainha morreu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos, após 70 anos no trono, no reinado mais longevo da história do Reino Unido. O rei Charles III assumiu o trono.

“O convite à cerimônia foi encaminhado, na noite do sábado (10), à Embaixada do Brasil em Londres. Consultado na manhã do domingo (11), o senhor Presidente da República orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite”, informou o Itamaraty.

De Londres, Bolsonaro vai para Nova York, onde participará da abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 20 de setembro. No dia da morte da rainha, Bolsonaro havia dito que avaliava ir ao funeral.

Cortejo do velório da rainha Elizabeth, em Edimburgo: funeral deve reunir líderes mundiais Foto: EFE/EPA/Corporal Nathan GM Tanuku, RLC / British Army

No Twitter, o presidente disse no dia da morte da rainha que ela foi um “exemplo de liderança” e seguirá inspirando o Brasil e o mundo inteiro.

“É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos”, escreveu.

O presidente publicou uma frase dita pela monarca e afirmou que, com essas palavras, Elizabeth II mostrou por que foi uma rainha de todos, não só dos britânicos. “Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor”, dizia a frase da rainha.

“Muitas vezes, a eternidade nos surpreende, tirando de nós aqueles que amamos, mas, hoje, foi a vez da eternidade ser surpreendida, com a gloriosa chegada de Sua Alteza a Rainha do Reino Unido. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico”, disse o Bolsonaro. “DEUS SALVE A RAINHA!”, emendou. O governo também decretou três dias de luto oficial.