Bolsonaro decreta luto oficial de três dias por morte da rainha Elizabeth

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro decretou nesta quinta-feira, dia 8, luto oficial de três dias pela morte da rainha Elizabeth II. Por meio das redes sociais, o presidente disse que o País recebeu a notícia “com grande pesar e comoção” e que a monarca britânica foi uma “rainha para todos nós”. Acompanhe a cobertura ao vivo do Estadão (conteúdo aberto).

“É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste decreto, em sinal de pesar pelo falecimento da Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”, diz o decreto assinado pelo presidente, publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

“Muitas vezes, a eternidade nos surpreende, tirando de nós aqueles que amamos, mas, hoje, foi a vez da eternidade ser surpreendida, com a gloriosa chegada de Sua Alteza a Rainha do Reino Unido. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico”, afirmou Bolsonaro, no Twitter.

"Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor"



- Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a Rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 8, 2022

Em ocasiões como a morte de chefes de Estado e de governo, o Itamaraty faz recomendações ao presidente e leva sugestões sobre como se posicionar, seja por meio de uma declaração, nota oficial ou mesmo nas redes sociais. Depois das manifestações do presidente, o ministério das Relações Exteriores publicou uma nota oficial (leia abaixo a íntegra).

De Londres, a embaixada brasileira publicou uma mensagem no Twitter, endereçada à família real britânica. “O Brasil está profundamente entristecido com o falecimento da rainha Elizabeth. Enquanto o mundo lamenta sua partida, lembramos com carinho de sua viagem ao Brasil, onde foi recebida de forma calorosa. Seu senso de dever e devoção ao povo, por décadas, não serão esquecidos”, diz a nota da embaixada brasileira.

O presidente também divulgou trecho de um vídeo sobre a vida de Elizabeth, em que ela sobre a passagem da vida.

- Nesta data triste para o mundo, decretamos três dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II.



- DEUS SALVE A RAINHA! pic.twitter.com/4NB5GPJ9fy — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 8, 2022

Na véspera, a rainha enviou ao presidente Bolsonaro e aos brasileiros uma de suas últimas mensagens diplomáticas, um texto de congratulação pelo bicentenário da Independência do País. A carta de 7 de Setembro foi divulgada pela encarregada de negócios da embaixada britânica em Brasília, Melanie Hopkins.

“Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”, assinou Elizabeth R.

A embaixadora em exercício disse que “hoje é um dos dias de luto mais profundo que o povo britânico já viveu” e lembrou que apenas Elizabeth II celebrou os 70 anos de reinado entre todos os monarcas britânicos.

Leia a nota do Itamaraty:

Nota nº 147

8 de setembro de 2022

Falecimento da Rainha Elizabeth II

O Governo brasileiro recebeu, com profundo pesar, a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II, no castelo de Balmoral, na Escócia. O Presidente da República Federativa do Brasil decretou luto oficial de três dias.

Ao longo de seus mais de 70 anos de reinado, a monarca mais longeva na história do Reino Unido foi símbolo de liderança e estabilidade para o país e para o mundo.

Sua visita em 1968, ao lado do Duque de Edimburgo, a Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro é lembrada pelo Governo e pelo povo brasileiro como marco da amizade entre o Brasil e o Reino Unido.

Rememorar a visita da Rainha Elizabeth II e do Duque de Edimburgo ao Brasil é valorizar a parceria estratégica entre o Brasil e o Reino Unido, que abrange grande número de áreas – comércio, saúde, investimentos, intercâmbio acadêmico, ciência e tecnologia – e que tem, como objetivo maior, contribuir para o bem-estar de brasileiros e britânicos, em prol do progresso de ambos os países.

O Governo brasileiro transmite suas sentidas condolências à família real, bem como ao governo e ao povo do Reino Unido e dos demais membros da Commonwealth.