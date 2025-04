Bombardeio de Israel mata comandante do Hamas no Líbano

SIDON -As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram nesta sexta-feira, 4, que mataram um comandante do grupo terrorista Hamas em um bombardeio na cidade portuária de Sidon, no Líbano.

O ataque atingiu o apartamento em que Hassan Farhat, de 63 anos, estava com seus dois filhos, que também morreram. O grupo terrorista Hamas confirmou a morte do comandante. O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, condenou o bombardeio como "um ataque flagrante à soberania libanesa" e uma violação do cessar-fogo de 27 de novembro com Israel. "Durante a noite, o Exército e o Serviço de Segurança Interna Shin Bet conduziram um ataque de precisão na área de Sidon, eliminando o terrorista Hassan Farhat, comandante da área oeste do Hamas no Líbano", afirma um comunicado militar israelense.

Libaneses observam os escombros de um apartamento que foi atingido por um bombardeio israelense em Sidon, Líbano Foto: Mahmoud Zayyat/AFP

A nota acrescenta que Farhat havia orquestrado vários ataques contra soldados e civis israelenses antes dos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, que deram início a guerra em Gaza.

As ações comandadas por Farhat incluem disparos de foguetes contra a cidade israelense de Safed, que fica no norte do país, em 14 de fevereiro de 2024 que mataram um soldado israelense, segundo o Exército.

Cessar-fogo

Apesar do cessar-fogo entre Israel e a milicia xiita radical libanesa Hezbollah, Tel-Aviv segue atacando alvos dentro do Líbano. No final de março, Israel atacou subúrbios de Beirute, capital do Líbano, pela primeira vez desde o cessar-fogo.

O Exército disse que o alvo do ataque era um depósito de drones do Hezbollah. O bombardeio atingiu a região de Dahiyeh depois que as forças israelenses emitiram o alerta urgente para que os civis deixassem partes dos subúrbios de Beirute, prometendo retaliar o lançamento de projéteis que, segundo Israel, foram lançados do Líbano.

O Hezbollah começou a lançar foguetes, drones e mísseis contra Israel um dia após o ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito no Oriente Médio. Quase um ano depois, em setembro, a troca de disparos na fronteira israelense com o Líbano evoluiu para uma guerra total.

Os combates deixaram mais de 4 mil mortos no Líbano e 60 mil deslocados do lado israelense. Pelo acordo de cessar-fogo, as forças de Israel deveriam ter se retirado do território libanês até janeiro. O prazo foi prorrogado até o mês passado, mas Israel permaneceu em cinco pontos no Líbano.

Faixa de Gaza

Já na Faixa de Gaza, os bombardeios foram retomados após a quebra da trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O retorno da guerra colocou em dúvida o destino dos reféns israelenses que seguem no enclave palestino.

De acordo com informações do governo israelense, 59 sequestrados continuam em cativeiro, sendo que apenas 24 são considerados vivos.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse que ordenou os ataques por causa da falta de progresso nas negociações para estender o cessar-fogo, enquanto o ministro da Defesa Israel Katz afirmou que os combates continuariam até que todos os reféns fossem libertados.

Israelenses protestam por um acordo de cessar-fogo em Gaza e contra o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu Foto: Jack Guez/AFP