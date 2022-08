Bombardeio em estação ferroviária na Ucrânia deixa ao menos 22 mortos, diz Zelenski

KIEV – Um ataque com míssil a uma estação de trem na região de Dnipropetrovsk, sudeste da Ucrânia, matou pelo menos 22 pessoas e feriu 50, segundo informou o presidente ucraniano Volodmir Zelenski nesta quarta-feira, 24. O bombardeio ocorre no dia em que a Ucrânia celebra o Dia da Independência e a guerra completa seis meses.

Inicialmente, o número de mortos informado foi 15, mas aumentou horas depois. “Neste momento, são 22 mortos, incluindo cinco pessoas que foram incineradas em um carro. Um menino morreu, ele tinha 11 anos. Um foguete russo destruiu sua casa”, disse o presidente ucraniano em seu discurso diário, revisando o balanço anterior.

Zelenski informou o ataque primeiro durante uma reunião virtual com o Conselho de Segurança da ONU. “Quatro vagões estão queimando”, disse ele, de acordo com uma tradução fornecida por um de seus assessores. “Pelo menos 15 pessoas foram mortas até agora, cerca de 50 estão feridas. Os socorristas estão trabalhando. Mas, infelizmente, o número de mortos ainda pode aumentar.”

A Ucrânia não registrava um ataque à ferrovia tão mortal desde abril, quando mais de 50 pessoas foram mortas em uma estação de trem no leste do país em um outro bombardeio.

Celebrações do Dia da Independência da Ucrânia foram marcadas por pedidos pelo fim da guerra.

O bombardeio ocorreu no momento em que a Ucrânia se preparava para aumentar a sua defesa contra os ataques russos. O país também tinha certa expectativa de comemorar a data que marca a separação da União Soviética, em 1991, mas o ataque minou as celebrações. Mas o ataque, segundo Zelenski, foi como um “lembrete” dos perigos enfrentados pelos ucranianos em todo o país. “É assim que vivemos todos os dias”, disse ele.

As ferrovias têm cumprido um papel importante nos últimos meses, fornecendo saída para milhões que fogem da guerra. Mais de 100 mil toneladas de ajuda humanitária também chegaram ao país por essa via.

Ataques em vagões de trem em movimento têm sido extremamente raros, e as circunstâncias do registrado nesta quarta-feira não estão claras até o momento.

Antes do informe de Zelenski, sistemas de defesa aérea do país foram acionados por lançamentos de mísseis russos. Horas antes do ataque, um míssil atingiu uma casa na mesma área e duas crianças escaparam vivas por pouco, segundo autoridades. Elas chegaram a ficar enterradas sob os escombros, mas foram resgatadas por equipes de emergência.

“Por volta das 15h, na região de Dnipropetrovsk, no distrito de Sinelnikove, um míssil russo atingiu uma casa privada”, disse Kirilo Timoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente, em um comunicado. /NYT