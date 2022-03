Bombardeio russo em Kharkiv deixa 6 mortos e 15 feridos, diz autoridade ucraniana

Um bombardeio do exército russo causou a morte de seis pessoas e deixou outras 15 feridas nesta quinta-feira, 24, na cidade ucraniana de Kharkiv. O ataque teria acontecido próximo a um posto de ajuda humanitária, segundo o chefe da Administração Militar Regional da cidade, Oleg Sinegubov.

Sinegubov disse no Telegram que a ofensiva ocorreu “perto da Rua Akademika Pavlova, (onde) os russos dispararam armas longas no ponto de Novaia Poshta, próximo ao qual os moradores de Kharkiv receberam ajuda humanitária”.

O oficial militar da região acrescentou que os feridos foram internados em várias unidades hospitalares da cidade e que as forças russas realizam ataques aéreos nesta quinta-feira, 24. Também há relatos de ataques em Chernihiv e na capital, Kiev.

Danos causados por um ataque russo a um prédio residencial em Kharkiv, na Ucrânia. Imagem foi registrada nesta quinta-feira, 24 Foto: Felipe Dana / AP

Conflito em outras áreas

Mais cedo, os militares ucranianos disseram que destruíram um navio russo em um porto ocupado pelos invasores no sul da Ucrânia. O ataque é considerado um sucesso para os ucranianos, que tentam impedir que a Rússia reforce e restabeleça suas forças para intensificar os conflitos.

Na capital, Kiev, o prefeito Vitali Klitschko anunciou nesta quarta-feira, 23, que as forças ucranianas conseguiram afastar as tropas russas de parte de um subúrbio do noroeste, mas alertou que a batalha por seu país pode levar semanas, até meses.

Na linha de frente do sul da Ucrânia, a cidade de Mykolaiv é considerada uma história de sucesso pela forma como seus militares se defenderam contra a invasão da Rússia. É nela que as forças ucranianas se mantêm firmes, atrasando qualquer ofensiva russa no porto estrategicamente crítico de Odessa, no Mar Negro. /EFE e NYT