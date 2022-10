Bombardeios da Rússia na Ucrânia indicam falta de material sofisticado e dificuldades militares

Os ataques de mísseis e drones russos que mataram pelo menos 19 pessoas em toda a Ucrânia na segunda-feira foram traumáticos e abrangentes, mas não foram tão mortais quanto poderiam ter sido.

Isso renovou as questões sobre a qualidade das armas da Rússia e sobre a capacidade de suas forças de realizar os projetos militares do presidente Vladimir Putin.

Ian Storey, membro sênior do Instituto ISEAS-Yusof Ishak em Cingapura, um renomado centro de estudos militar, disse que o número relativamente baixo de vítimas pode ser um sinal de que os mísseis guiados da Rússia não são eficazes ou estão com falta de munições de precisão. A maioria dos mísseis visava energia e outros serviços civis, uma retaliação de Putin à explosão da ponte que liga a Rússia à Crimeia ocupada.

Bombeiros e equipes de resgaste em local atingido por míssil russo em Zaporizhzhia, Ucrânia, em imagem da segunda-feira, 10 Foto: Nicole Tung/NYT

“Talvez tenha sido a maneira de Putin enviar uma advertência pela proa da Ucrânia: se você atacar nossa infraestrutura, aumentaremos os ataques às suas cidades”, disse Storey. Mas ele e outros especialistas reconheceram que muito sobre o arsenal de armas da Rússia ainda não está claro.

A Rússia pode estar com poucos mísseis sofisticados

Muitos dos ataques da Rússia – cada vez mais direcionados a alvos civis – foram ataques de longo alcance que usaram mísseis desatualizados, não guiados e imprecisos, incluindo alguns da era soviética. Analistas ucranianos, ocidentais e russos disseram que os ataques parecem sugerir que a Rússia está ficando sem armas mais sofisticadas.

Autoridades de inteligência ocidentais dizem que a Rússia usou muitas de suas armas mais precisas, incluindo mísseis de cruzeiro e certos mísseis balísticos, nos primeiros dias da invasão.

A indústria de armas da Rússia há muito depende fortemente de peças eletrônicas importadas. Como resultado, dizem os analistas, as sanções e os controles de exportação parecem ter limitado a capacidade do Kremlin de reabastecer seus suprimentos, deixando-o depender mais de munições não guiadas.

Especialistas disseram que, ao usar dezenas de mísseis de precisão contra alvos civis, a Rússia teria menos para usar no campo de batalha, pois enfrenta contraofensivas ucranianas no leste e no sul.

“Como eles estão limitados em termos de recursos e material militar, é improvável que a Rússia possa manter o ritmo de combate que exibiu na segunda-feira”, disse Ridzwan Rahmat, principal analista de defesa da Janes, com sede em Cingapura.

Dependência do Irã e da Coreia do Norte em busca de suprimentos

A Rússia está comprando drones militares do Irã e, segundo fontes de inteligência, projéteis de artilharia e foguetes da Coreia do Norte. Analistas veem estes desdobramentos como mais um sinal de que as sanções prejudicaram as linhas de suprimentos militares da Rússia.

O Irã confirmou que um acordo de fornecimento de drones para a Rússia fazia parte de um acordo militar anterior à guerra, e drones fabricados pelo Irã foram vistos sobrevoando os céus da Ucrânia com mais frequência. Os militares da Ucrânia disseram que dos 24 drones que a Rússia usou nos ataques na segunda-feira, mais da metade eram iranianos.

Partes de um veículo aéreo não-tripulado, que as autoridades ucranianas consideram ser um drone kamikaze fabricado pelo Irã Shahed-136, são encontradas após ataque russo a instalações de armazenamento de combustível, em Kharkiv, em 6 de outubro de 2022 Foto: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Soldados ucranianos disseram que os drones iranianos – que carregam uma carga de cerca de 36 quilos e são autodestrutivos, ou seja, kamikazes – são armas eficazes no campo de batalha.

Não há provas concretas de que a Rússia tenha comprado armas norte-coreanas, disse Storey. Mas se for verdade, ele acrescentou, “é um sinal de desespero”.

As armas nucleares da Rússia continuam a ser uma ameaça

A Rússia tem um grande suprimento de armas nucleares táticas – provavelmente cerca de 2.000, muito mais do que as cerca de 100 que a Otan posicionou na Europa. Nas últimas semanas, Putin levantou a perspectiva de usar armas nucleares para manter seus ganhos territoriais na Ucrânia.

Se ele realmente as usaria apesar dos enormes riscos – tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia e toda a região – é outra história.

Autoridades de alto escalão dos EUA dizem que não viram nenhuma evidência nos últimos dias de que a Rússia moveu seus ativos nucleares. E na segunda-feira, Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, descartou a especulação de que a Rússia usaria armas nucleares em resposta ao ataque da Crimeia como “completamente incorreta”.

Os mísseis russos têm sido vulneráveis às defesas aéreas ucranianas

O número relativamente baixo de mortes na segunda-feira, disse Storey, foi em parte resultado da capacidade da Ucrânia de derrubar mísseis russos usando defesas aéreas que permaneceram praticamente intactas durante a guerra.

Na terça-feira, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que suas forças derrubaram cerca de 300 mísseis de cruzeiro russos desde fevereiro. Não foi possível confirmar essa contagem. Acredita-se que o número total de mísseis russos disparados durante a guerra esteja na casa dos milhares.