Bombardeios russos atingem a Ucrânia e uma pessoa morre em Kiev

KIEV - Uma onda de bombardeios atingiu a Ucrânia neste sábado, 31, incluindo a capital do país, Kiev, onde pelo menos uma pessoa morreu, e várias ficaram feridas, informaram autoridades locais.

Militar acena em frente a um hotel parcialmente destruído por um ataque russo no centro da capital ucraniana neste sábado, 31

“Segundo as primeiras informações, uma pessoa morreu no bairro de Solomiansky”, afirmou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, no Telegram.

Pouco antes, por meio do mesmo aplicativo, Klitschko havia anunciado que “explosões foram ouvidas em Kiev”, advertindo a população: “Mantenham-se a salvo”.

Jornalistas da agência de notícias France-Presse ouviram pelo menos 11 explosões em Kiev no início da tarde. As autoridades divulgaram imagens de um dos bombardeios, que destruiu um hotel no centro da cidade.

De acordo com o prefeito, sete pessoas ficaram feridas e uma delas se encontra em “estado extremamente grave”.

As autoridades ucranianas também relataram destruição e incêndios em Mykolaiv, no sul, e em Khmelnitsky, no oeste.

Após sofrer vários reveses militares nas disputas por terra, a Rússia optou, desde outubro, por bombardear as infraestruturas ucranianas, deixando milhões de pessoas sem luz em pleno inverno. | AFP