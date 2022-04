Bombardeios russos atingem aeroporto na cidade de Dnipro e deixam mortos e feridos em Kharkiv

KIEV - Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas neste domingo, 10, na cidade ucraniana de Derhachy, na região nordeste de Kharkiv, disse o governador regional, Oleh Synyehubov, em um post no Facebook. As forças russas realizaram mais de sessenta ataques de artilharia em várias regiões, disse o governador.

“Duas pessoas foram mortas, há baixas. Como você pode ver, o exército russo continua ‘lutando’ com a população civil, porque não tem vitórias na frente”, afirmou Synyehubov.

Шановні харків'яни, триває 45 доба нашого спротиву російській окупації. За минулу добу російські війська нанесли близько 66 артилерійських, мінометних ударів по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ, Центр міста. Внаслідок обстрілів, на жаль, 9 постраждалих. Цієї доби обстрілів знову зазнали Дергачі та район - 2 людей загинули, є постраждалі. Як бачимо, російська армія продовжує «воювати» з цивільним населенням, бо на фронті перемог не має. ❗️Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ - знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма. Також у Вільхівці, Харківського району, наші Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із “своїми”. Ми продовжуємо евакуацію із Лозової, вже евакуйовано близько 20 тисяч. Хочу подякувати місцевій владі і особисто міському голові. Посилюємо доставку гуманітарної допомоги до територіальних громад, до логістичного штабу продовжує надходити найнеобхідніше: продукти харчування, засоби гігієни та ін. Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій. Всі працюємо, кожен на своєму фронті і наближаємо нашу спільну перемогу! Читайте перевірене: https://t.me/synegubov Posted by Олег Синєгубов on Sunday, April 10, 2022

O aeroporto da cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, também foi novamente atingido por bombardeios russos neste domingo, informou o governador regional. Ainda não há informações sobre o número de vítimas.

Moradores de um complexo de apartamentos bombardeado em Kharkiv Foto: Tyler Hicks

“Novo ataque ao aeroporto de Dnipro. Não sobrou nada. O próprio aeroporto e a infraestrutura próxima foram destruídos. E os mísseis ainda estão voando”, escreveu Valentin Reznichenko no Telegram.

O aeroporto de Dnipro, cidade industrial às margens do rio Dnieper, que separa o leste do país - pró-russo - do restante do território ucraniano, já foi alvo de um bombardeio russo em março, após o qual a pista foi destruída e o terminal danificado.

Na sexta-feira, 8, um ataque com mísseis em uma estação de trem em Kramatorsk, no leste da Ucrânia matou ao menos 52 civis que tentavam deixar o país. / Reuters e AFP