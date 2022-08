Bombardeios russos matam quatro pessoas em Kharkiv

KIEV - Quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas na manhã desta quinta-feira, 18, em um novo bombardeio russo contra Kharkiv e outra cidade próxima no nordeste da Ucrânia, anunciaram autoridades locais.

“Por volta das 04h30, o inimigo lançou oito mísseis da cidade de Belgorod [na Rússia] em direção a Kharkiv”, disse o governador da região, Oleg Sinegubov, no Telegram, observando que os projéteis caíram em vários bairros da cidade.

“No bairro de Slobidsky, um dos mísseis atingiu um prédio residencial. O prédio está parcialmente destruído. Segundo dados preliminares, duas pessoas morreram, 18 ficaram feridas, incluindo duas crianças”, disse ele.

Equipes de resgate e bombeiros trabalham no local de um albergue destruído depois de um ataque com mísseis na segunda maior cidade ucraniana de Kharkiv. Foto: SERGEY BOBOK/AFP

Ele também destacou que outro ataque com mísseis atingiu a cidade de Krasnograd, cerca de 80 quilômetros ao sul de Kharkiv, causando mais duas mortes.

Esses atentados ocorrem durante a visita à Ucrânia do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que deve se encontrar com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em Leópolis, no oeste.

No dia anterior, Kharkiv já havia sido vítima de atentados nos quais sete pessoas morreram, segundo as autoridades locais.

Localizada a cerca de 40 quilômetros da fronteira russa, Kharkiv tem sido regularmente atacada pelo exército russo desde o início da guerra no final de fevereiro, mas nunca foi tomada pelas tropas invasoras. Centenas de civis morreram na região desde o início da invasão, de acordo com uma contagem das autoridades locais./AFP