Bombeiros encerram buscas por vítimas em boate na República Dominicana; 221 pessoas morreram

Os bombeiros da República Dominicana encerraram nesta quarta-feira, 9, as buscas por vítimas nos escombros da boate Jet Set, que desabou em Santo Domingo na terça, 8. O número de mortos no desastre chegou a 221, e o governo abriu uma investigação para descobrir as circunstâncias.

PUBLICIDADE Os corpos começaram a ser enterrados nesta quinta-feira. Dentre os mortos, estava o cantor popular dominicano Rubby Pérez, que se apresentava no palco no momento que o teto da boate caiu. O país realizou uma homenagem ao cantor no Teatro Nacional, com a presença do presidente Luis Abinader. Pérez é considerado uma das vozes mais icônicas do merengue, ritmo que surgiu no país e se espalhou pelos países do Caribe. A operação de resgate contou com mais de 300 socorristas, que trabalharam entre escombros de tijolos, chapas de zinco e barras de aço da boate. Dois cães farejadores ajudaram a detectar os corpos entre as ruínas.

Imagem aérea mostra teto da boate Jet Set, que desabou na República Dominicana na terça-feira, 8. Bombeiros encerraram buscas nesta quinta-feira Foto: Noticias SIN/Via AFP

O diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, relatou que 189 pessoas foram resgatadas com vida desde a terça-feira. As autoridades descartaram a possibilidade de encontrar novos sobreviventes.

Com o encerramento das operações de resgate, o governo anunciou que vai investigar as causas do incidente. “Não podemos ficar com dúvidas”, disse o ministro da Saúde, Victor Atallah. “Todo dominicano, dominicana ou estrangeiro que visitou o país receberá uma resposta do sistema”.

Os parentes das vítimas se reúnem no necrotério da cidade para exigir informações. Uma lista com os nomes dos falecidos foi fixada na lona de uma tenda do local, lotada de pessoas. Outras vítimas identificadas são a governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, e os ex-jogadores da Major League Baseball (MLB), a liga profissional de beisebol dos Estados Unidos, Octavio Dotel e Tony Blanco.

“Nenhum instituto de patologia tem capacidade para lidar com tantos corpos tão rapidamente”, disse Atallah, após anunciar que novos centros serão abertos para acelerar os esforços de identificação.

O que aconteceu

O teto da boate Jet Set desabou às 0h44, no horário local, na terça-feira (01h44 em Brasília). Imagens do local mostram que pedaços do teto começaram a se desprender da estrutura, enquanto alguns clientes se afastavam. Depois, ouve-se um barulho, gritos e as luzes se apagam.

Em alguns vídeos, é possível ver que o teto desaba enquanto Pérez canta no palco. /AFP