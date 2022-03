Boris Johnson diz que seria um ‘erro’ restabelecer relações normais com a Rússia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, alertou neste sábado, 19, que seria um “erro” retornar às relações normais com a Rússia, mesmo que a invasão da Ucrânia cesse.

“Tentar normalizar as relações com Putin depois disso, como fizemos em 2014, seria cometer o mesmo erro novamente”, disse Johnson, referindo-se à anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia.

Leia também Por que você não ouviu falar sobre a guerra cibernética secreta na Ucrânia; leia a análise

Em discurso no congresso de seu partido em Blackpool (norte da Inglaterra), na presença do embaixador ucraniano em Londres Vadim Pristaiko, Boris Johnson declarou que havia chegado a hora de “escolher entre a liberdade e a opressão”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Boris Johnson discursa durante evento do Partido Conservador em Blackpool. Foto: PAUL ELLIS / AFP

O primeiro-ministro considerou que aqueles que “acham que seria melhor se acostumar com a tirania” estão “profundamente enganados”.

Horas antes, a secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, disse temer que as negociações para uma trégua entre a Rússia e a Ucrânia fossem apenas uma “cortina de fumaça” usada pelo Kremlin para intensificar sua ofensiva.

Em entrevista ao jornal The Times, Truss disse estar “muito cética” sobre essas negociações e considerou que a Rússia poderia estar usando-as “para distrair”.

“A invasão deles não está indo como planejado. Não vemos nenhuma grande retirada das tropas russas ou nenhuma proposta séria na mesa. Os russos mentiram e continuam mentindo. Temo que a negociação seja apenas mais uma tentativa de distrair e criar uma cortina de fumaça”, acrescentou.

A ministra estimou que se “um país leva a sério as negociações, não bombardeia cegamente os civis no mesmo dia”. Truss reagiu assim ao último relatório do ministério da Defesa britânico sobre a situação na Ucrânia tornado público no sábado e no qual se afirma que “o Kremlin não atingiu até agora os seus objetivos iniciais” e “foi forçado a mudar de táctica”.

Isso “provavelmente implicará em uso cego do poder militar, o que trará um aumento de baixas civis, destruição da infraestrutura ucraniana e uma intensificação da crise humanitária”, previu.

Ucranianos e russos realizaram várias reuniões desde 24 de fevereiro, dia em que a invasão russa começou. Esta semana, as negociações foram por videoconferência.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenksi, pediu neste sábado que a Rússia concorde com uma reunião para discutir a paz. / AFP