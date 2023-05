Boris Johnson recebe novas acusações por violar suas próprias regras contra covid-19

O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi mais uma vez encaminhado à polícia devido a novas acusações sobre ter violado as regras para contenção da covid-19 no país. O político rebateu as novas informações transmitidas à polícia descrevendo-as como “estranhas e inaceitáveis”.

Johnson foi multado no ano passado, enquanto ainda estava no governo, por quebrar uma série de regras feitas para o confinamento do coronavírus. A série de escândalos, que ficou conhecida como “partygate” devido a festas (“party”, em inglês) ilegais em seus escritórios de Downing Street durante o isolamento, fez com que ele renunciasse ao cargo em julho.

Agora, ele foi denunciado por funcionários públicos por supostas visitas a Chequers, a casa de campo dos primeiros-ministros britânicos, bem como possíveis violações na residência do líder em Downing Street. A polícia de Londres informou que está avaliando detalhes relacionados a violações entre junho de 2020 e maio de 2021.

As novas acusações foram anunciadas pouco antes de uma comissão parlamentar que investiga se o ex-primeiro-ministro mentiu intencionalmente ao Parlamento quando afirmou que todas as regras foram respeitadas. Os advogados de Johnson escreveram à polícia para “explicar em detalhes por que as alegações do gabinete estão completamente erradas”, afirma um comunicado. “Nenhum contato foi feito com Johnson antes que as alegações incorretas fossem apresentadas (...). Isso é estranho e inaceitável”, acrescenta a nota.

A equipe do político ainda disse que as novas acusações são “uma tentativa de prolongar o inquérito (parlamentar) à medida que se aproxima do fim e de enfraquecer Johnson”, conclui o comunicado.

Boris Johnson, que foi multado por quebrar as próprias regras de confinamento da covid-19, foi denunciado para a polícia novamente pela suspeita de outras violações (foto de arquivo). Foto: AP Photo/Alberto Pezzali, File

O ex-primeiro-ministro foi interrogado em março por mais de três horas pela comissão que investiga as festas de Downing Street. Johnson afirmou “com a mão no coração” que não mentiu ao Parlamento. Caso seja comprovado o contrário, ele poderá perder a cadeira de deputado./AFP e AP.