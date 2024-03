Brasil-Venezuela: Relembre as polêmicas de Lula envolvendo o regime Nicolás Maduro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 6, que ficou feliz com a convocação das eleições na Venezuela. E apontou para oposição ao regime de Nicolás Maduro, que teve o seu nome de maior peso, María Corina Machado, impedida de concorrer.

Lula tenta reabilitar a Venezuela no cenário internacional e já disse que a definição sobre as eleições daria “autoridade moral” para pedir o fim das sanções, que chamou de absurdas durante viagem a Bruxelas no ano passado para cúpula entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e a União Europeia (UE).

Luis inácio Lula da Silva, Presiete do Brasil, se encontra comNicolas MAduro, PResidente na Venezuela, na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).

Acontece que o regime Nicolás Maduro tem dado sinais de que pode descumprir os acordos de Barbados, quando se comprometeu em garantir eleições livres, com observadores internacionais. María Corina Machado, considerada a candidata mais forte para enfrentá-lo nas eleições teve a inelegibilidade confirmada depois de vencer as primárias da oposição com mais de 90% dos votos.

O anúncio levou Washington a retomar sanções que haviam sido relaxadas diante da promessa de uma disputa justa. E países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Equador (governados pela direita ou centro direita) condenaram a inelegibilidade da líder opositora. O Brasil, por sua vez, ficou em silêncio.

Democracia ‘relativa’

O petista causou polêmica ao relativizar o conceito de democracia para defender o regime chavista. “A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim”, declarou o presidente em entrevista à Rádio Gaúcha, em junho do ano passado.

“Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver eleição honesta, a gente fala”, seguiu dizendo.

A declaração de Lula foi rebatida na época pelo embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybañez, ao Estadão. “Para nós, a democracia não é relativa. Democracia existe ou não existe. Na Venezuela, não existe democracia. No Brasil, existe”, disse. “Eleições e o respeito aos direitos humanos são elementos essenciais na democracia. E isso não é cumprido na Venezuela”, concluiu.

Recepção em Brasília

‘Narrativas’ sobre a crise

Nesse mesmo discurso, o petista defendeu ainda que a Venezuela precisa fazer frente às “narrativas” construídas por opositores no cenário internacional.

“Acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa, para que possa fazer as pessoas mudarem de opinião. É preciso que você construa a sua narrativa e acho que por tudo que conversamos, a sua narrativa vai ser melhor do que a que têm usado contra você”, disse Lula, no microfone, em fala endereçada diretamente a Maduro. “Nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que fizeram na Venezuela.”

Na época, analistas alertaram que a defesa do regime chavista poderia prejudicar o Brasil ao colocar o País como um aliado da Venezuela. “Ao abraçar explicitamente a linha oficial do governo Maduro, Lula se posicionou como um dos principais aliados da Venezuela”, escreveu Oliver Stuenkel, professor de relações internacionais da FGV-SP e colunista do Estadão, destacando que a maioria dos outros aliados da Venezuela são regimes autocráticos.

As falas de Lula também foram duramente rebatidas pelos presidente do Chile, Gabriel Boric (de esquerda), e do Uruguai, Luis Lacalle Pou (centro-direita), causando um certo desconforto e ofuscando o encontro de líderes da América do Sul. O documento final trouxe apenas promessas de maior integração regional, mas sem medidas concretas e sem menção à União de Nações Sul-Americanas, a Unasul defendida por Lula.