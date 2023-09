Brasileiro foragido nos EUA entra na lista de procurados da Interpol

Danilo Cavalcante, o brasileiro que fugiu de uma prisão nos Estados Unidos após ser condenado à prisão perpétua, entrou na segunda-feira, 11, para a lista de procurados da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. Ele está foragido desde o dia 31 de agosto, quando escapou da Prisão de Chesco, na Pensilvânia, onde cumpria pena de prisão perpétua por homicídio.

Na ficha da organização internacional, o brasileiro de 34 anos é descrito como um homem de 1,52 metro, de 54kg, com cabelo escuro e olhos castanhos. De acordo com a Interpol, ele pode estar usando uma camiseta branca, calça verde ou cinza da prisão e tênis branco. A orientação é procurar a polícia caso avisar ou obter informações sobre seu paradeiro. As autoridades da Pensilvânia estipularam uma recompensa de US$ 25 mil (R$ 123 mil) para quem tiver informações.

Cavalcante foi condenado em 22 de agosto por esfaquear e matar sua ex-namorada, Deborah Brandão, também brasileira, cerca de 38 vezes na frente de seus dois filhos, de 4 e 7 anos. Ele esfaqueou Deborah depois que ela soube que o brasileiro tinha um mandado de prisão em aberto por um assassinato ocorrido no Brasil em 2017.

No Brasil, o Ministério Público do Tocantins disse que Cavalcante é acusado de “homicídio duplo qualificado” no assassinato de Válter Júnior Moreira dos Reis, em 2017, no município de Figueirópolis (TO), por causa de uma dívida que a vítima tinha com ele pelo conserto de um veículo.

Na noite de segunda-feira, 11, ele foi avistado por moradores da Pensilvânia, em uma região que fica a pouco mais de 30 quilômetros da prisão de onde fugiu. As autoridades afirmaram que Danilo Cavalcante estava armado com um rifle e que um esquema de segurança foi montado na região para proteger a população.

Imagens de uma câmera de segurança do dia 9 de setembro mostram Danilo barbeado e vestindo um moletom com capuz, boné de beisebol preto, calças verdes de prisão e sapatos brancos. Foto: Pennsylvania State Police/Handout via REUTERS

A Polícia Estadual da Pensilvânia postou nas redes sociais nesta terça-feira, 12, que o departamento estava perseguindo Cavalcante em South Coventry Township, cerca de 32 quilômetros ao norte da prisão do condado de Chester. Pelo menos um distrito escolar disse que fecharia todas as escolas e escritórios durante o dia, e outro na área planejava manter os alunos dentro de casa. A polícia fechou estradas na área de busca. O vídeo de um bloqueio na estrada mostrou policiais parando e verificando os veículos que saíam da área.

A irmã de Cavalcante, que também está nos Estados Unidos, foi presa pelas autoridades de imigração. Segundo um porta-voz da polícia da Pensilvânia, ela foi presa por ter passado o período de permanência legalmente permitido no país e que as autoridades não tinham motivos para permitir que ela permanecesse nos Estados Unidos, uma vez que ela não estava cooperando com a investigação./Com AP.