Brasileiro procurado pela polícia dos EUA é visto por moradores e está armado com um rifle

O brasileiro que fugiu de uma prisão nos Estados Unidos depois de uma condenação à prisão perpétua foi visto por moradores do Estado da Pensilvânia na noite de segunda-feira, 11, segundo a imprensa americana.

As autoridades afirmaram que Danilo Cavalcante está armado com um rifle e um esquema de segurança foi montado na região para proteger a população.

Cavalcante foi condenado depois de matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão em abril de 2021, na cidade de Phoenixville.

No dia 31 de agosto, o brasileiro conseguiu escapar da prisão e é procurado pela polícia desde então.

Segundo relatos da imprensa, Cavalcante foi visto por moradores em uma região que fica a pouco mais de 30 quilômetros da prisão de onde o brasileiro fugiu.

Daniel Cavalcante foi considerado culpado e condenado a prisão perpétua por esfaquear Deborah Brandão Foto: Chester County Prison via AP

Segurança

Continua após a publicidade

“Os residentes da área são solicitados a trancar todas as portas e janelas, proteger os veículos e permanecer em casa”, apontou a polícia em uma publicação nas redes sociais.

Segundo a imprensa local, um morador da região disparou sete tiros contra uma pessoa que tentou roubar sua casa, mas a polícia não confirma a informação.

As autoridades do Estado da Pensilvânia estipularam uma multa de US$ 25 mil (R$ 123 mil) para quem tiver informações sobre Cavalcanti. O brasileiro também teve seu nome incluído na lista de procurados da Interpol.

A polícia dos EUA afirmou no domingo, 10, que Eleni Cavalcante, irmã do brasileiro procurado pelas autoridades, foi detida e deve ser deportada.

Ainda não se sabe se a irmã de Cavalcante é suspeita de ajudar o brasileiro a escapar da prisão.

Condenação

Continua após a publicidade

Cavalcante foi considerado culpado por esfaquear Deborah Brandão, também brasileira, cerca de 38 vezes na frente de seus dois filhos, de 4 e 7 anos, em agosto de 2021, na casa dela em Schuylkill Township.

Cavalcante tinha um histórico de violência doméstica, segundo os promotores. Ele esfaqueou Deborah depois que ela soube que o brasileiro tinha um mandado de prisão em aberto por um assassinato ocorrido no Brasil em 2017.

Os detetives concluíram, então, que Cavalcante matou Deborah depois que ela descobriu a história e ameaçou denunciá-lo para a polícia.