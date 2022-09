Brasileiro suspeito de tentar atirar contra Cristina já tinha antecedentes criminais, diz jornal

Segundo o jornal argentino Clarín, citando como fonte o ministro da Segurança Aníbal Fernández, o suspeito de tentar atirar contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, nesta quinta-feira, 1º, é um homem de origem brasileira identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos.

O detido tem antecedentes criminais: em março de 2021 foi processado por contravenção, porte de arma não convencional, em La Paternal, onde um endereço é associado ao seu nome. Na ocasião, o brasileiro foi preso com uma faca em sua posse e declarou que era para sua defesa pessoal, segundo fontes de segurança.

O Clarín explica que, de acordo com os registos comerciais, Sabag Montiel está registrado como dedicado ao “serviço de transporte automóvel urbano e suburbano não regular de passageiros gratuitos; exceto através de táxis e remises, aluguel de automóveis com condutor e transporte escolar”, categoria que corresponde a motoristas de aplicativos. Ele tem um Chevrolet Prisma registrado em seu nome.

Policiais isolam e vigiam área onde Cristina Kirchner sofreu tentativa de assassinato em Buenos Aires

Segundo o Clarín, em março de 2021, a Polícia da Cidade abordou o brasileiro na Avenida San Martín por dirigir um automóvel, um Chevrolet Prisma, sem placa traseira. Ele alegou ser o proprietário, mas havia perdido a placa em uma batida de trânsito nos dias anteriores.

Quando ele abriu a porta do passageiro, uma faca de 35 centímetros caiu. Nesse momento, como explicou o jornal argentino, ele alegou que carregava a arma branca para se defender. Após consultas, os oficiais da Polícia registraram o auto de infração e o liberaram.

A polícia argentina prendeu um homem que tentou atirar na vice-presidente na porta da casa dela na noite desta quinta-feira. Um vídeo registra o momento em que ele aponta a arma para Cristina, também ex-presidente argentina, e e rapidamente é detido.

A tentativa de atirar contra a vice-presidente aconteceu no momento em que Cristina se aproximou da militância que estava de vigília na frente da sua casa no Bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Nos vídeos, é possível ver que Cristina se abaixa no momento que a arma é apontada. No mesmo instante, seguranças interveem e conseguem segurar o suspeito.