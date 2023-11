Brasileiros resgatados da Cisjordânia desembarcam no Brasil

Os 32 brasileiros resgatados da Cisjordânia chegaram ao Brasil nesta quinta-feira, 2, informou o Ministério das Relações Exteriores. A longa viagem começou ontem, quando o grupo foi conduzido até Jericó para cruzar a fronteira com a Jordânia, e seguir viagem até a capital Amã, de onde saiu o voo de repatriação que pousou hoje em Brasília.

O grupo é formado por brasileiros de 12 famílias que pediram para deixar a Cisjordânia no momento em que a guerra entre Israel e Hamas provoca uma espiral da violência no território palestino. Só nesta quinta-feira os confrontos em diferentes partes da Cisjordânia mataram mais três palestinos e um israelense.

Brasileiros resgatados da Cisjordânia desembarcam em Brasília Foto: Ministério das Relações Exteriores

Com a chegada do grupo, o número de cidadãos brasileiros repatriados desde o início do conflito chegou a 1.445, sendo a maior parte deles vindos de Israel. Agora, a expectativa é pelo resgate daqueles que continuam retidos na Faixa de Gaza. São 34 pessoas que esperam autorização para cruzar a fronteira com o Egito, onde um avião do governo espera para fazer o resgate em Cairo.

A passagem de Rafah, única saída da Faixa de Gaza que não fica na divisa com Israel, foi aberta ontem pela primeira vez para saída de palestinos feridos e cidadãos de outros países. Ao todo, cerca de 7 mil estrangeiros tentam deixar o enclave costeiro e a expectativa é que eles sejam liberados aos poucos, em grupos com cerca de 500 pessoas por dia.

Nesta quinta-feira, a segunda leva contemplou 400 americanos, além de cidadãos do México, Hungria, Croácia, Coreia do Sul, Azerbaijão, Grécia, Chade, Itália, Bahrein, Macedônia do Norte, Suíça, Siri Lanka, Holanda e Bélgica. O Brasil ficou fora da lista pelo segundo dia.

O Itamaraty informou que ainda não tem prazo para retirada dos brasileiros da Faixa de Gaza, mas que mantém a negociação com as autoridades locais para que todos os brasileiros possam deixar o enclave.