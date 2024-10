Notícia

Venezuela e Nicarágua ficam de fora do Brics após desavenças com Lula; Cuba e Bolívia são convidados Fecham a lista Indonésia, Malásia, Usbequistão, Casaquistão, Tailândia, Nigéria, Uganda, Turquia e Belarus.; diplomatas brasileiros conseguiram incluir nas negociações uma menção à reforma do Conselho de Segurança da ONU