Briga de DeSantis com a Disney é mau negócio para presidenciável republicano

Quando o governador Ron DeSantis, da Flórida, entrou em guerra contra a Disney pelo que ele chama de sua sensibilidade corporativa ‘woke’ (termo usado para definir defensores histriônicos e, por vezes, intolerantes, de causas progressistas) e suas críticas às políticas estaduais, Tim Wildmon estava torcendo do lado de fora.

Wildmon, presidente da American Family Association, uma organização religiosa de direita, tem mais experiência nesta área do que a maioria: Em 1995, sua organização, conhecida por sua oposição aos direitos LGBTQ+, reuniu uma ampla coalizão de grupos evangélicos para boicotar a Disney depois que ela estendeu os benefícios familiares aos funcionários gays.

Mas desde então, Wildmon aprendeu a moderar suas expectativas. Depois de uma onda inicial de atenção da mídia internacional, o boicote recuou e, quando Wildmon o encerrou oficialmente, uma década depois, teve pouco impacto perceptível nas políticas ou receitas da Disney.

“Foi muito difícil sustentar por mais de três ou quatro anos”, disse ele. “As pessoas seguem em frente. Eles perdem o interesse. As coisas mudam.”

Estátua de Walt Disney e Mickey Mouse diante do Castelo da Cindarela, no Magic Kingdom, em imagem do dia 9 de janeiro de 2019. Empresa alega sofrer perseguição política do governador da Flórida, onde está instalada Foto: John Raoux/AP

E algumas coisas permanecem as mesmas. Quase 20 anos depois, DeSantis está tentando colocar os americanos contra a The Walt Disney Company, uma das mais formidáveis superpotências da cultura popular e do comércio americanos. Ele também atacou outro gigante cultural corporativo, a Anheuser-Busch InBev, que provocou uma onda de indignação da direita neste mês por causa de uma campanha de marketing de uma de suas cervejas, a Bud Light, promovendo um influenciador transgênero.

“Prefiro ser governado por nós, o povo, em vez de empresas ‘woke’, então acredito que a resistência é necessária em todos os setores”, disse o governador Ron DeSantis em uma entrevista recente a Benny Johnson, uma personalidade midíatica da direita americana. “É parte de algo maior em que a América corporativa está tentando mudar nosso país, tentando mudar a política, tentando mudar a cultura”, disse DeSantis.

Vindo quando ele se prepara para concorrer à presidência, os movimentos de DeSantis estão testando se as mudanças na política republicana e nas salas de reuniões reescreveram as regras para campanhas anticorporativas. As empresas americanas estão cada vez mais engajadas em debates sociais, respondendo à demanda de consumidores e funcionários. Enquanto isso, no Partido Republicano, a virada retórica populista da era Trump e o endurecimento da posição em relação à política de gênero se combinaram para tornar os EUA corporativo um campo de batalha para guerras culturais.

Mas enfrentar o Mickey Mouse continua sendo um negócio complicado. Como Wildmon e outros podem atestar, marcas com escala e a pegada cultural da Disney emergiram de boicotes passados sem muitos arranhões. E as empresas que poderiam ter saido machucadas de tais lutas uma geração atrás agora estão mais propensas a vê-las como inevitáveis e, em alguns casos, até mesmo como uma fonte de vantagem de mercado.

Na Flórida, a Disney provou ser uma astuta armadilha política para DeSantis. Depois que a empresa criticou um projeto de lei republicano na legislatura estadual que limitava a instrução escolar sobre gênero e sexualidade no ano passado, DeSantis tentou tirar da Disney o incomum arranjo de autogoverno do qual ela desfrutou por décadas no Estado. Mas sua administração foi pega no contrapé quando os representantes da Disney encontraram uma solução alternativa.

Em abril, o governador intensificou a disputa ao ameaçar com uma lista de possíveis punições. Na quarta-feira, depois que um conselho votou pela anulação de acordos que dão à empresa o controle sobre a expansão de seu complexo de resorts, a Disney processou o Estado em um tribunal federal, alegando “uma campanha direcionada de retaliação do governo”.

Bryan Griffin, secretário de imprensa de DeSantis, descreveu os movimentos da empresa como “uma tentativa de subverter a vontade do povo da Flórida”. A Disney, um dos maiores empregadores do Estado, repetidamente descreveu suas ações como compatíveis com a lei estadual. Seu executivo-chefe, Robert Iger, criticou as ações de DeSantis como “antinegócios” e “anti-Flórida”.

As pesquisas sugerem que o sucesso político de DeSantis no debate pode depender de ele ser visto como um populista controlando as grandes empresas ou um “guerreiro cultural”. Uma pesquisa este mês, feita pela Harvard/Harris, revelou que a maioria dos eleitores registrados em todo o país - e uma grande maioria dos republicanos - está do lado de DeSantis no confronto. A pesquisa descreveu DeSantis como um político tentando “limitar a autonomia da Disney” e remover seu “status fiscal especial”.

Mas outra pesquisa, realizada esta semana pela Reuters/Ipsos, descobriu que menos da metade dos republicanos tinha uma visão mais favorável do governador por causa de sua briga com a Disney. E a maioria dos democratas e republicanos disseram que eram menos propensos a apoiar um candidato que apoiasse leis destinadas a punir as empresas por suas posições em questões culturais.

O episódio foi visto como uma fraqueza por seus possíveis rivais nas primárias presidenciais de 2024, nas quais as pesquisas mostram que DeSantis caiu. Em sua plataforma Truth Social, Donald Trump zombou de DeSantis por ser “absolutamente destruído pela Disney”.

Chris Christie, o ex-governador de Nova Jersey, questionou se o uso pesado do poder estatal por DeSantis contra a empresa minou suas alegações de conservadorismo. “Para onde estamos indo agora que, se você expressar desacordo neste país, o governo vai puni-lo?”, disse Christie em um evento na semana passada.

Na campanha contra a Anheuser-Busch, um boicote mais convencional sem as complicações políticas da intervenção do governo, a reação teve um impacto mais claro. Nos últimos dias, em meio a relatos de queda nas vendas, a empresa anunciou que os executivos de marketing responsáveis pela parceria promocional com o influenciador Dylan Mulvaney estavam de licença.

Governador da Flórida, Ron DeSantis, durante discurso no estado, em imagem da segunda-feira, 8 Foto: Scott Audette/Reuters

Outras empresas que incorreram na ira dos consumidores à direita e à esquerda, no entanto, em geral descobriram que a ira dura pouco. A Nike foi vilipendiada pelo presidente Trump e outros durante sua campanha promocional de 2018 com o ex-jogador da N.F.L. o quarterback Colin Kaepernick, que enfrentou indignação na direita por se ajoelhar durante o hino nacional em protesto contra violência policial contra negros desarmados. As ações da Nike caíram 3% depois que a empresa lançou seu primeiro anúncio de Kaepernick, mas em poucas semanas bateram recorde.

A campanha da Nike foi um momento marcante na política de mudança das corporações dos EUA, que há muito faz causa comum com o Partido Republicano em questões como impostos e regulamentação, mas tem sido arrastada para um conflito cada vez mais regular com o partido em questões sociais.

Em parte, isso ocorre porque as empresas se tornaram socialmente mais liberais em suas próprias políticas, refletindo tendências mais amplas na opinião pública sobre muitas questões. Quando a Human Rights Campaign, uma importante organização de direitos LGBTQ+, publicou seu primeiro Índice de Igualdade Corporativa em 2002, apenas 13 empresas receberam a pontuação máxima em compatibilidade com LGBTQ+. Em 2022, 842 empresas conseguiram a pontuação máxima.

“Acho que é algo importante para seus funcionários, clientes e investidores”, disse Eric Bloem, diretor sênior de programas e defesa corporativa da organização. “Está tudo interrelacionado.” Em 2010, quando as legislaturas estaduais recém-controladas pelos republicanos começaram a buscar agressivamente uma legislação voltada contra direitos de pessoas LGBTQ+, a nova política social das corporações entrou em conflito direto com suas antigas alianças. Empresas como PayPal, Deutsche Bank, Disney e Walmart cancelaram planos de expansão, ameaçaram boicotes e pressionaram líderes políticos em vários Estados sobre as novas leis.

A mudança da comunidade empresarial se acelerou após o assassinato de George Floyd pela polícia em 2020, que fez com que corporações tão variadas quanto o Citigroup e o McDonald’s lutassem para sinalizar sua solidariedade com a onda emergente de protestos por justiça racial.

As marcas que têm feito contato com os americanos de direita têm sido uma exceção, e não a regra, e são, em sua maioria, empresas menores. Mas para políticos republicanos como DeSantis, o descontentamento da base do partido com a nova sinalização de valores corporativos provou ser uma oportunidade. No ano passado, a empresa de comunicações Edelman descobriu em sua pesquisa anual Trust Barometer que, pela primeira vez, a maioria dos entrevistados republicanos - e mais republicanos do que democratas - disse não confiar em grandes empresas.

“O Partido Republicano tinha tudo a ver com a promoção das virtudes do capitalismo”, disse Vivek Ramaswamy, um empresário e candidato presidencial republicano que concentrou em sua campanha uma crítica ao liberalismo social corporativo dos Estados Unidos.

Até poucos anos atrás, ele disse, fazer campanha contra as grandes empresas era um ajuste estranho para o partido. Agora, disse ele, “podemos entender um pouco melhor o que aconteceu”.