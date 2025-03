Buenos Aires sofre apagão e mais de 620 mil pessoas ficam às escuras na capital argentina

Cerca de 622 mil pessoas ficaram sem luz em Buenos Aires nesta quarta-feira, 5, durante um apagão que atingiu vários bairros da cidade argentina e deixou até mesmo a sede do governo às escuras. O corte de energia, que paralisou o metrô e provocou o caos no trânsito portenho, acontece durante uma semana em que a capital argentina está sob sensações térmicas acima de 40ºC.

A companhia elétrica Edesur, que atende a zona sul de Buenos Aires, informou na rede X que “ocorreu uma falha em uma linha de alta tensão” que afetou várias subestações. Este apagão seguiu outro, também de grande porte, ocorrido na madrugada desta quarta-feira.

Atendente dentro de uma loja às escuras afetada pela queda de energia em Buenos Aires, Argentina. Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

PUBLICIDADE O chefe de governo de Buenos Aires, Jorge Macri, declarou na rede social X: “O corte de energia não é culpa da cidade, mas estamos fazendo todo o possível para minimizar o impacto e apoiar os moradores neste momento difícil.” No meio da tarde, o serviço havia sido restabelecido para 70% dos afetados. Até as 17h, a imprensa argentina registrava que 76 mil usuários ainda estavam sem energia.

Com serviço de metrô suspenso e semáforos desativados, a capital da Argentina testemunhou o caos em suas ruas, com a locomoção dificultada e trânsito desorganizado. A Prefeitura de Buenos Aires mobilizou uma operação especial com agentes de trânsito e segurança nas ruas.

Vista aérea mostra engarrafamento na Avenida 9 de Julio devido à queda de energia em Buenos Aires. Foto: Juan Mabromata/AFP

O blecaute também afetou a Casa Rosada e Congresso, bem como dezenas de bairros do centro e da zona sul. Sem vento, com umidade alta no ar após chuvas, a cidade registrou uma sensação térmica de 44°C às 14h de segunda-feira, relatou o Clarin.

Grande parte do bairro de Barracas, na zona sul da cidade, ficou sem eletricidade por horas em meio ao calor sufocante. Algumas pessoas saíram para as calçadas em busca de ar fresco ou se refugiaram na sombra das ruas.

Alguns comerciantes usaram geradores a gasolina na entrada de seus estabelecimentos para compensar a falta de energia, enquanto postos de combustível registraram filas de pessoas com galões para abastecer.

Gilda Ávila, funcionária de uma lavanderia em Barracas, lamentou não poder usar as máquinas. “Tenho um monte de roupas para entregar. E com este calor, não dá. Tudo aumenta e nada melhora”, disse a mulher de 39 anos.

“Hoje de manhã tivemos que jogar fora muita mercadoria”, disse à AFP Eduardo Marecos, um açougueiro de 35 anos. “Pagamos quase um milhão pela conta de luz, então passar por isso é revoltante.”

Em 2024, as tarifas de eletricidade em Buenos Aires aumentaram 268%, enquanto a inflação chegou a 117,8%, segundo um relatório da Universidade de Buenos Aires e do instituto científico CONICET./Com AFP.