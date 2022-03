Burger King diz que operadora russa ‘se recusou’ a fechar centenas de restaurantes

THE WASHINGTON POST - O operador de centenas de estabelecimentos do Burger King na Rússia “se recusou” a fechá-los, frustrando as tentativas da cadeia de restaurantes de romper os laços com o país – assim como centenas de outras corporações – depois que invadiu a Ucrânia.

A Restaurant Brands International (RBI), entidade sediada em Toronto por trás do Burger King, Tim Hortons e outras redes de fast-food, detém 15% da joint venture na Rússia. O restante é controlado por um grupo de investidores liderado por Alexander Kolobov, empresário russo que é responsável pela gestão diária de cerca de 800 locais.

Em uma carta aos funcionários, o presidente internacional do RBI, David Shear, disse que a empresa exigiu o fechamento de todas as operações do Burger King na Rússia, mas que Kolobov “recusou”. Tem sido difícil se retirar da complicada rede de acordos comerciais estabelecidos há 10 anos, acrescentou.

Restaurante do Burger King em Moscou; companhia enfrenta dificuldades para suspender operações na Rússia Foto: MAXIM ZMEYEV

“Gostaríamos de suspender todas as operações do Burger King imediatamente na Rússia? Sim. Somos capazes de impor uma suspensão das operações hoje? Não”, escreveu Shear. “Mas queremos ser transparentes com nossas ações e explicar os passos que tomamos para apoiar a comunidade empresarial internacional em resposta ao ataque da Rússia à Ucrânia e seu povo”, disse ele.

A experiência do Burger King ilustra a dificuldade que muitas corporações enfrentam ao tentar se livrar de investimentos de décadas.

As corporações ocidentais estão sob enorme pressão pública para deixar a Rússia em meio à crise humanitária que envolve a Ucrânia. A Rússia se tornou um pária econômico depois que os EUA e seus aliados atingiram Moscou com uma série de sanções.

Mas muitas corporações se viram vinculadas à Rússia por acordos legais, relacionamentos com clientes e outras complicações complicadas. E aqueles que cessam as operações enfrentam a perspectiva de que seus ativos locais sejam nacionalizados e reiniciados sob propriedade russa, em alguns casos sob marcas registradas que se assemelham a marcas ocidentais.

As empresas que operam por meio de modelos de franchising têm tido problemas particulares para sair do país. Sua capacidade de cortar laços com a Rússia depende de quantas de suas lojas de marca eles realmente possuem.

“Quando acordos de franquia master e joint ventures são formados, há amplos compromissos com investimentos de longo prazo e responsabilidades para expandir os negócios juntos. Não há cláusulas legais que nos permitam alterar unilateralmente o contrato ou permitir que qualquer um dos parceiros simplesmente vá embora ou anule todo o acordo”, escreveu Shear.

“Qualquer tentativa atual de fazer cumprir nosso contrato exigiria o apoio das autoridades russas no terreno e sabemos que isso não acontecerá tão cedo”, acrescentou. “É também por isso que você pode ver outras marcas na Rússia com estruturas semelhantes continuarem operando no mercado.”

As 450 lojas Subway na Rússia, por exemplo, são operadas localmente e gerenciadas por um master franqueado.

“Não controlamos diretamente esses franqueados independentes e seus restaurantes e temos uma visão limitada de suas operações diárias”, escreveu a empresa em comunicado na quarta-feira.

O McDonalds, por sua vez, seguiu um modelo de negócios global no qual possui diretamente mais lojas que carregam sua marca. Ela possui 84% de suas cerca de 850 unidades na Rússia, permitindo que a maior parte delas seja fechada, embora tenha prometido continuar pagando aos funcionários.

Nacionalizações

Em sua carta aos funcionários, Shear disse que sua equipe tem trabalhado 24 horas por dia para “fazer todas as coisas certas”. O RBI suspendeu todos os novos investimentos lá e está redirecionando quaisquer lucros russos para a agência de refugiados das Nações Unidas, disse ele.

É possível que as operadoras russas continuem operando lojas de marca ocidental mesmo quando o franqueador estrangeiro disser a elas para parar e desistir. O governo e o sistema legal da Rússia não reconhecem as sanções ocidentais como legítimas e é improvável que imponham a reivindicação de uma empresa estrangeira à sua própria marca. O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nacionalizar as empresas que tentam sair do país.

Várias marcas falsificadas já estão aparecendo nos registros de marcas russas, por exemplo, diz o advogado de Washington especializado na área, Josh Gerben.

“Os invasores de marcas russas estão com força total”, tuitou Gerben na sexta-feira. Ele fez referência aos registros de marca russa para “IDEA FURNITURE FACTORY”, apresentando um logotipo semelhante ao da Ikea, ao lado de aparentes imitadores do Instagram RUSTAGRAM e INSTARUS.

Outra empresa russa, chamada Uncle Vanya’s, registrou um logotipo semelhante aos famosos Arcos Dourados do McDonald’s, invertido de lado contra um fundo vermelho familiar.