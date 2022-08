Busca do FBI e vitórias em primárias aprofundam domínio de Trump sobre o Partido Republicano

ASSOCIATED PRESS - O escolhido de Donald Trump na primária para a indicação do Partido Republicano no indeciso Estado de Wisconsin derrotou com facilidade a favorita do establishment republicano. Em Connecticut, Estado que lançou na política a família Bush e sua versão piedosa do conservadorismo, uma aguerrida pré-candidata ao Senado que promoveu as mentiras de Trump sobre a eleição derrotou a competidora apoiada pelo partido.

Enquanto isso, em Washington, republicanos como o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, e a teórica da conspiração e deputada federal Marjorie Taylor Greene defenderam Trump contra uma operação de busca sem precedentes do FBI. E isso apenas nesta semana.

Esses velozes desdobramentos cristalizaram o singular status do ex-presidente no comando de um partido que ele passou sete anos destruindo e reconstruindo segundo sua imagem. Enfrentando vulnerabilidades crescentes e considerando disputar novamente a presidência, Trump precisa de apoio do partido para manter sua carreira política. Mas gostem os republicanos disso ou não, muitos no partido também precisam de Trump, cujo apoio tem se provado crucial para a eleição de novembro.

FBI realiza buscas em casa de Trump em Mar-a-Lago Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

“Por um bom tempo, pareceu que o movimento trumpista estava perdendo mais terreno do que ganhando”, afirmou o vice-governador republicano da Geórgia, Geoff Duncan, que insiste ao seu partido que deixe Trump no passado. Mas agora, afirmou ele, Trump está se beneficiando de “um vento incrivelmente favorável”.

A resposta dos republicanos à operação de busca do FBI na mansão de Trump na Flórida, esta semana, foi um exemplo especialmente marcante a respeito da maneira como o partido está mantendo Trump por perto. Alguns republicanos que consideram desafiar Trump na primária de 2024, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, estiveram entre os defensores do ex-presidente. Mesmo críticos de Trump de longa data, como o governador de Maryland, Larry Hogan, criticaram a operação de busca, pressionando por detalhes a respeito das circunstâncias.

Rumos do partido

Mas mesmo antes do FBI aparecer em Mar-a-Lago, Trump estava ganhando impulso em seu esforço pós-presidencial de moldar o Partido Republicano. Afinal, quase 180 pré-candidatos apoiados por Trump em primárias em todo o país ganharam as disputas desde maio, e menos de 20 deles foram derrotados.

Apenas dois dos 10 deputados federais republicanos que apoiaram o impeachment de Trump após a insurreição de 6 de janeiro de 2021 deverão retornar para o Congresso no próximo ano. A deputada federal Jaime Herrera-Beutler, republicana de Washington, que reconheceu sua derrota após a primária de terça-feira em seu Estado, foi a baixa mais recente. A deputada federal Liz Cheney, republicana do Wyoming, uma das principais antagonistas de Trump, corre o risco de se juntar a ela na próxima semana.

As vitórias de Trump incluem várias lavadas nas primárias do Arizona, na semana passada, incluindo a indicação de um aliado do ex-presidente que nega o resultado da eleição de 2020 para disputar a autoridade de supervisão eleitoral do Estado. Aliados de Trump também venceram na terça-feira no Wisconsin e em Connecticut, Estado há muito conhecido por abrigar republicanos mais moderados.

Na primária para indicação republicana à disputa pelo governo de Wisconsin, Tim Michels, abastado empresário apoiado por Trump no Estado, derrotou a ex-vice-governadora Rebecca Kleefisch, a favorita do establishment do partido. E em Connecticut, Leora Levy, que disseminou a mentira de Trump afirmando que a eleição de 2020 foi roubada, ganhou de virada inesperadamente depois de receber o apoio oficial do ex-presidente.

Na segunda-feira, horas após a operação de busca do FBI, Trump fez um comício televisionado em apoio a Levy. Ela agradeceu o ex-presidente discursando após vencer a disputa e na mesma fala criticou a ação do FBI.

“Todos nós podemos dizer a ele o quanto estamos consternados, ofendidos e enojados com o que aconteceu com ele”, afirmou Levy. “Isso é antiamericano. É o que se faz em Cuba, na China, em ditaduras. E isso vai parar.”

Entraves jurídicos

Apesar de sua dominância recente, Trump — e os republicanos de seu entorno — enfrenta ameaças políticas e jurídicas capazes de minar seu impulso ao mesmo tempo em que o Partido Republicano luta pelo controle do Congresso e legislaturas estaduais em todo o país no outono.

Ainda que os escolhidos de Trump tenham alcançado vitórias notáveis nas primárias deste verão, eles poderão ter dificuldades no outono. Isso é especialmente verdadeiro em várias disputas para o governo em Estados de inclinação democrata, como Connecticut e Maryland, onde candidatos do Partido Republicano têm de caminhar para o centro para vencer eleições gerais.

Enquanto isso, vários republicanos com ambições de chegar à Casa Branca avançam com uma movimentada agenda de viagens que os levará a Estados importantes politicamente, onde eles poderão apoiar candidatos nas eleições deste ano e construir relações mirando 2024.

DeSantis planeja impulsionar candidatos republicanos no Arizona, no Novo México, em Ohio e na Pensilvânia. O ex-vice-presidente Mike Pence, outro nome possível na disputa presidencial de 2024, tem visita a New Hampshire programada para a próxima semana.

No front jurídico, a operação de busca do FBI foi parte de uma investigação a respeito de uma suspeita de que o ex-presidente possa ter retirado registros sigilosos da Casa Branca e levado para sua residência na Flórida. Ainda que os republicanos tenham se unido em apoio a Trump, muito poucas informações a respeito do caso foram reveladas publicamente. Os advogados de Trump até aqui têm se recusado a fornecer detalhes a respeito do mandado de busca.

Procuradores de Washington e Geórgia também investigam os esforços de Trump para reverter o resultado da eleição de 2020, que ele alega falsamente terem sido roubadas. A comissão do Congresso que investiga o 6 de Janeiro expôs detalhes estarrecedores a respeito do comportamento de Trump, relatados por testemunhas em audiências recentes, o que levantou novas preocupações, pelo menos privadamente, entre o establishment republicano e doadores.

E na quarta-feira, Trump invocou a proteção da 5.ª Emenda contra autoincriminação quando testemunhou sob juramento na antiga e extensa investigação da Procuradoria-Geral em Nova York a respeito de práticas empresariais do ex-presidente.

As confusões de Trump com a lei representam, no máximo, uma distração para candidatos republicanos que prefeririam colocar o foco sobre a liderança do presidente Joe Biden, a inflação nas alturas e os problemas imigratórios para cortejar eleitores moderados e independentes na eleição geral.

“Hoje, todos os republicanos em todos os Estados deste país deveriam estar falando que Joe Biden é horrível, que a inflação é horrível e sobre a dificuldade de administrar um negócio e um lar”, afirmou Duncan, o vice-governador da Geórgia. “Mas em vez disso, estamos falando de uma certa investigação, sobre Donald Trump invocando a 5.ª Emenda, sobre Donald Trump endossando algum teorista conspiratório.”

Críticos de Trump em ambos os partidos estão ávidos para ressaltar os defeitos do ex-presidente — assim como sua relação com candidatos nas eleições de meio de mandato — à medida que mais eleitores começam a atentar para a política neste outono.

“Este é — e sempre foi — o Partido Republicano de Donald Trump”, afirmou em entrevista o presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison, condenando os “republicanos MAGA” e sua “agenda extremista” em relação ao aborto e outros temas.

Ao mesmo tempo, o Projeto Republicano de Responsabilização e a iniciativa Proteja a Democracia lançaram esta semana uma campanha publicitária televisiva e digital de US$ 3 milhões em sete Estados indefinidos a respeito do papel de Trump na insurreição de 6 de janeiro de 2021. Os comerciais, que irão ao ar em Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, exibem testemunhos de eleitores republicanos condenando as mentiras de Trump a respeito de fraude eleitoral que alimentaram o ataque contra o Capitólio.

Um dos anúncios exibe o testemunho ao Congresso de Cheney, republicana do Wyoming que declarou publicamente que Trump jamais deveria assumir a função pública novamente.

Além disso, Cheney enfrentará uma primária contra uma pré-candidata apoiada por Trump na próxima semana no Wyoming. Um dos principais alvos políticos de Trump este ano, Cheney deverá perder. Antecipando a derrota, seus aliados sugerem que ela poderá ficar mais bem posicionada para disputar a presidência em 2024, pelo Partido Republicano ou como candidata independente.

Indicação para 2024

Os aliados de Trump estão absolutamente confiantes em relação à capacidade do ex-presidente conquistar a indicação republicana para a disputa da presidência em 2024. De fato, assessores que inicialmente aconselhavam Trump a lançar sua campanha depois das eleições de novembro passaram a encorajá-lo a anunciar a postulação mais cedo, para ajudar a congelar pretensos concorrentes republicanos.

“Será muito difícil para qualquer um tirar a indicação dele em 2024″, afirmou Stephen Moore, ex-conselheiro econômico de Trump que conversou com o ex-presidente a respeito de suas intenções em 2024. “Ele vai concorrer. Isso é uma certeza.”

O deputado federal Tom Rice, republicano da Carolina do Sul, previu que Trump “perderá de lavada” se tentar concorrer à presidência novamente, acrescentando que a aceitação de Trump em geral no partido está “erodindo pelas beiradas”.

“Em uma eleição normal, você não tem de vencer apenas entre as bases, você tem de vencer no centro, e talvez até cruzar para o outro lado”, afirmou Rice, que perdeu a primária em seu Estado recentemente depois de votar a favor do segundo impeachment de Trump.

Partidários de Trump protestam em Mar-a-Lago contra a operação do FBI Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Rice alertou que os candidatos de extrema direita apoiados por Trump poderiam levar o partido a derrotas evitáveis em novembro. “Donald Trump está empurrando as coisas excessivamente para a direita”, afirmou ele em entrevista.

Enquanto isso, o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, de olho na indicação em 2024, alertou contra previsões políticas ousadas dois anos antes do Partido Republicano selecionar seu indicado para concorrer à presidência.

“Ainda estamos em agosto de 2022″, afirmou Christie em entrevista. “Minha sensação é que muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte antes que qualquer um possa determinar a posição individual de qualquer um nas primárias de 24 — exceto afirmar que, se Donald Trump concorrer, ele certamente será um fator.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL