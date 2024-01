Os latidos de um cachorro auxiliaram uma equipe de resgate a localizar sua tutora, uma mulher de 35 anos desaparecida em uma trilha em Honolulu, a capital do Havaí. No dia 15 de janeiro, pouco depois das 15h no horário local, o Corpo de Bombeiros de Honolulu recebeu uma chamada de emergência sobre uma pessoa desaparecida na trilha Lanipo (Mauʻumae Ridge), dizem os bombeiros em comunicado.

Seis unidades com 17 bombeiros responderam com esforços para busca aérea e terrestre. Em meio às buscas, pessoas fazendo caminhada na área relataram a presença de um cachorro latindo a cerca de duas horas do início da trilha, em uma encosta íngreme da montanha. A equipe no helicóptero localizou visualmente o cachorro e um bombeiro desceu de rapel cerca de seis metros encosta abaixo para resgatá-lo.

De acordo com a CBS News, citando informações do site Alltrails.com, a trilha Mauʻumae Ridge tem cerca de 11 quilômetros de extensão - e, geralmente, cães não são permitidos na trilha. Segundo os bombeiros, ao fazer o transporte aéreo do cachorro para a zona de pouso, o piloto notou um objeto mais de 20 metros abaixo de onde estava o cachorro. O helicóptero então retornou ao local e o bombeiro voltou a descer de rapel, constatando que o objeto era uma bolsa com itens pessoais.

Paralelamente às buscas na área, os bombeiros encontraram o nome e telefone da tutora na coleira do cachorro, mas ligações para o número não foram atendidas. O Departamento de Polícia de Honolulu então foi chamado para uma verificação na casa da mulher, constatando que não havia ninguém em casa. As equipes de resgate também confirmaram que o carro da dona do cachorro estava estacionado no início da trilha.

Após extensa busca aérea e terrestre, os bombeiros localizaram a mulher às 17h37, horário local, cerca de 30 metros abaixo de onde sua bolsa estava localizada, sob uma folhagem espessa. Após uma avaliação médica e cuidados básicos, ela foi resgatada e levada por ar até a área de pouso, de onde foi transferida para um hospital. Ninguém mais se feriu, afirmam os bombeiros de Honolulu.